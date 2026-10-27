Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 9 = 6
Головоломка от редактора: сможете исправить равенство 5 + 9 = 6 за 15 секунд?
Иногда мозгу требуется быстрая, но эффективная встряска. Классические спичечные головоломки — один из лучших инструментов, чтобы проверить гибкость мышления, внимательность и умение смотреть на привычные вещи под нестандартным углом.
Специально для наших читателей редактор издания SakhaLife Денис Долганов придумал увлекательную логическую задачу.
Перед вами пример, выложенный из спичек:
5 + 9 = 6
Очевидно, что в математическом выражении кроется ошибка: сумма чисел 5 + 9 никак не может равняться шести.
Ваша задача: переместите ровно одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Менять знаки сложения и равенства нельзя — работать можно только с цифрами.
Сделайте паузу и подумайте самостоятельно!
Не спешите сразу листать страницу вниз к разгадке. Засеките время: большинству людей требуется от 20 до 40 секунд, чтобы найти нужную комбинацию.
Подсказка: обратите внимание на начертание цифр в электронном формате (как на циферблате электронных часов). Какую цифру можно легко уменьшить, а какую — дополнить?
Правильный ответ и решение
Если вы готовы сверить свои догадки, вот правильное решение:
- Посмотрите на девятку во второй части сложения 5 + 9.
- Возьмите одну вертикальную спичку из верхнего левого угла цифры 9. Без этой спички девятка превращается в аккуратную тройку (3).
- Теперь перенесите освободившуюся спичку в правую часть уравнения к цифре 6.
- Добавьте спичку в правый верхний угол шестерки — она превращается в восьмерку (8).
В результате мы получаем абсолютно верное равенство:
5 + 3 = 8
Задача решена всего в одно действие!
Чем полезны головоломки со спичками для мозга?
Регулярное решение подобных визуально-логических задач — это не просто развлечение, а настоящая зарядка для когнитивной системы. Эксперты отмечают несколько ключевых преимуществ таких упражнений:
- Развитие пространственного мышления. Мозг учится визуализировать изменения объектов еще до того, как действие будет совершено физически.
- Тренировка латерального (нестандартного) мышления. Головоломки заставляют отказаться от шаблонных алгоритмов и искать неочевидные траектории решений.
- Улучшение концентрации внимания. Чтобы удержать в голове все элементы уравнения, требуется кратковременная, но глубокая фокусировка, что снижает уровень «цифровой рассеянности».
- Стимуляция нейропластичности. Находя новые решения для нестандартных задач, мы стимулируем образование новых синаптических связей между нейронами, что помогает сохранять ясность ума в любом возрасте.
Удалось ли вам решить пример «5 + 9 = 6» самостоятельно? Делитесь в комментариях, сколько секунд вам на это потребовалось!
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