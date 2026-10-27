Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

27.10.2026 18:43
чтение: 1 мин
Интересное
#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 9 = 6

Тест на IQ: как превратить неверное равенство «5 + 9» в правильный ответ одним движением
Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 9 = 6

Головоломка от редактора: сможете исправить равенство 5 + 9 = 6 за 15 секунд?

Иногда мозгу требуется быстрая, но эффективная встряска. Классические спичечные головоломки — один из лучших инструментов, чтобы проверить гибкость мышления, внимательность и умение смотреть на привычные вещи под нестандартным углом.

Специально для наших читателей редактор издания SakhaLife Денис Долганов придумал увлекательную логическую задачу.

Перед вами пример, выложенный из спичек:

5 + 9 = 6

Очевидно, что в математическом выражении кроется ошибка: сумма чисел 5 + 9 никак не может равняться шести.

Ваша задача: переместите ровно одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Менять знаки сложения и равенства нельзя — работать можно только с цифрами.

Сделайте паузу и подумайте самостоятельно!

Не спешите сразу листать страницу вниз к разгадке. Засеките время: большинству людей требуется от 20 до 40 секунд, чтобы найти нужную комбинацию.

Подсказка: обратите внимание на начертание цифр в электронном формате (как на циферблате электронных часов). Какую цифру можно легко уменьшить, а какую — дополнить?

Правильный ответ и решение

Если вы готовы сверить свои догадки, вот правильное решение:

  1. Посмотрите на девятку во второй части сложения 5 + 9.
  2. Возьмите одну вертикальную спичку из верхнего левого угла цифры 9. Без этой спички девятка превращается в аккуратную тройку (3).
  3. Теперь перенесите освободившуюся спичку в правую часть уравнения к цифре 6.
  4. Добавьте спичку в правый верхний угол шестерки — она превращается в восьмерку (8).

В результате мы получаем абсолютно верное равенство:

5 + 3 = 8

Задача решена всего в одно действие!

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Регулярное решение подобных визуально-логических задач — это не просто развлечение, а настоящая зарядка для когнитивной системы. Эксперты отмечают несколько ключевых преимуществ таких упражнений:

  • Развитие пространственного мышления. Мозг учится визуализировать изменения объектов еще до того, как действие будет совершено физически.
  • Тренировка латерального (нестандартного) мышления. Головоломки заставляют отказаться от шаблонных алгоритмов и искать неочевидные траектории решений.
  • Улучшение концентрации внимания. Чтобы удержать в голове все элементы уравнения, требуется кратковременная, но глубокая фокусировка, что снижает уровень «цифровой рассеянности».
  • Стимуляция нейропластичности. Находя новые решения для нестандартных задач, мы стимулируем образование новых синаптических связей между нейронами, что помогает сохранять ясность ума в любом возрасте.

Удалось ли вам решить пример «5 + 9 = 6» самостоятельно? Делитесь в комментариях, сколько секунд вам на это потребовалось!

Читайте также: Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 9 — 0 = 5

Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 9 — 0 = 5

Читайте также:

Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное