Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 9 = 6

Тест на IQ: как превратить неверное равенство «5 + 9» в правильный ответ одним движением

Головоломка от редактора: сможете исправить равенство 5 + 9 = 6 за 15 секунд?

Иногда мозгу требуется быстрая, но эффективная встряска. Классические спичечные головоломки — один из лучших инструментов, чтобы проверить гибкость мышления, внимательность и умение смотреть на привычные вещи под нестандартным углом.

Специально для наших читателей редактор издания SakhaLife Денис Долганов придумал увлекательную логическую задачу.

Перед вами пример, выложенный из спичек:

5 + 9 = 6

Очевидно, что в математическом выражении кроется ошибка: сумма чисел 5 + 9 никак не может равняться шести.

Ваша задача: переместите ровно одну спичку так, чтобы равенство стало верным. Менять знаки сложения и равенства нельзя — работать можно только с цифрами.

Сделайте паузу и подумайте самостоятельно!

Не спешите сразу листать страницу вниз к разгадке. Засеките время: большинству людей требуется от 20 до 40 секунд, чтобы найти нужную комбинацию.

Подсказка: обратите внимание на начертание цифр в электронном формате (как на циферблате электронных часов). Какую цифру можно легко уменьшить, а какую — дополнить?

Правильный ответ и решение

Если вы готовы сверить свои догадки, вот правильное решение:

Посмотрите на девятку во второй части сложения 5 + 9. Возьмите одну вертикальную спичку из верхнего левого угла цифры 9. Без этой спички девятка превращается в аккуратную тройку (3). Теперь перенесите освободившуюся спичку в правую часть уравнения к цифре 6. Добавьте спичку в правый верхний угол шестерки — она превращается в восьмерку (8).

В результате мы получаем абсолютно верное равенство:

5 + 3 = 8

Задача решена всего в одно действие!

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Регулярное решение подобных визуально-логических задач — это не просто развлечение, а настоящая зарядка для когнитивной системы. Эксперты отмечают несколько ключевых преимуществ таких упражнений:

Развитие пространственного мышления. Мозг учится визуализировать изменения объектов еще до того, как действие будет совершено физически.

Мозг учится визуализировать изменения объектов еще до того, как действие будет совершено физически. Тренировка латерального (нестандартного) мышления. Головоломки заставляют отказаться от шаблонных алгоритмов и искать неочевидные траектории решений.

Головоломки заставляют отказаться от шаблонных алгоритмов и искать неочевидные траектории решений. Улучшение концентрации внимания. Чтобы удержать в голове все элементы уравнения, требуется кратковременная, но глубокая фокусировка, что снижает уровень «цифровой рассеянности».

Чтобы удержать в голове все элементы уравнения, требуется кратковременная, но глубокая фокусировка, что снижает уровень «цифровой рассеянности». Стимуляция нейропластичности. Находя новые решения для нестандартных задач, мы стимулируем образование новых синаптических связей между нейронами, что помогает сохранять ясность ума в любом возрасте.

Удалось ли вам решить пример «5 + 9 = 6» самостоятельно? Делитесь в комментариях, сколько секунд вам на это потребовалось!

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