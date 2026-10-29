Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 8 — 7 = 9

Одна спичка — и равенство верно: решите головоломку 8 - 7 = 9

Проверь свой IQ: Исправь ошибку в примере 8 — 7 = 9 за 15 секунд

Головоломки со спичками сегодня очень распространены. Это один из самых простых и эффективных тренажеров для мозга, который не требует много времени, но отлично держит скорость мышления в тонусе. В условиях постоянного информационного шума именно такие короткие логические разминки помогают сохранять концентрацию, внимательность и умение мыслить нестандартно.

Сегодня мы предлагаем вам очередную головоломку со спичками, которую специально для читателей придумал автор SakhaLife Денис Долганов.

Условие головоломки: 8 — 7 = 9

Посмотрите на изображение. Из спичек выложен неверный пример:

8 — 7 = 9

Ваша задача: переставьте всего одну спичку так, чтобы получилось верное математическое равенство.

Правила просты: спичку нельзя ломать, убирать или добавлять из ниоткуда. Можно только переместить одну спичку на новое место.

Не торопитесь смотреть ответ. Остановитесь на 20-30 секунд и попробуйте найти решение самостоятельно. Чаще всего правильный ответ лежит на поверхности, но мозг по инерции его не замечает.

Подумали? Готовы проверить себя?

Ответ и решение головоломки

Краткий ответ для тех, кто ищет решение: Верное равенство получается так: 8 + 1 = 9

Подробное объяснение решения:

Многие пытаются исправить цифру 8 или 9, но ключ к решению — в цифре 7 и знаке действия.

Чтобы исправить уравнение 8 — 7 = 9, нужно:

Взять одну спичку у цифры 7, превратив ее в цифру 1. Эту же спичку добавить к знаку минус «-«, превратив его в знак плюс «+».

В результате неверный пример 8 — 7 = 9 превращается в абсолютно верное равенство 8 + 1 = 9.

Это классический прием в спичечных головоломках — менять не только цифры, но и арифметические знаки.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Такие задачи — это не просто развлечение. Неврологи и психологи подтверждают их пользу для когнитивного здоровья:

Развивают логическое и пространственное мышление. Мозг учится просчитывать варианты перемещения объектов в уме.

Мозг учится просчитывать варианты перемещения объектов в уме. Тренируют концентрацию и внимание к деталям. Решение часто зависит от одной маленькой детали.

Решение часто зависит от одной маленькой детали. Стимулируют креативность и поиск нестандартных решений. Учат выходить за рамки шаблонного мышления.

Учат выходить за рамки шаблонного мышления. Улучшают нейропластичность. Регулярная умственная нагрузка создает новые нейронные связи и замедляет возрастные когнитивные изменения.

Регулярная умственная нагрузка создает новые нейронные связи и замедляет возрастные когнитивные изменения. Повышают скорость мышления. Ограничение по времени заставляет мозг работать быстрее и эффективнее.

Решайте хотя бы одну такую головоломку в день, чтобы держать мозг в тонусе. А у вас получилось найти ответ самостоятельно?

Читайте также: Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 0 — 6 = 8