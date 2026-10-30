Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 9 + 1 = 6

Головоломка со спичками: переставьте одну спичку в примере 9 + 1 = 6 и получите верное равенство. Тест на логику и внимательность от SakhaLife.

Головоломка со спичками: как исправить пример 9 + 1 = 6 за один ход

Очередную головоломку со спичками для читателей SakhaLife придумал автор Денис Долганов. На первый взгляд задача кажется очень простой, но именно такие примеры хорошо проверяют внимательность, нестандартное мышление и умение замечать детали.

Перед вами пример, выложенный из спичек:

9 + 1 = 6

Очевидно, что равенство неверное. Ваша задача — переставить всего одну спичку, чтобы получить правильный математический пример.

Не спешите смотреть ответ: попробуйте сначала найти решение самостоятельно. Обратите внимание не только на цифры, но и на математические знаки.

Ответ на головоломку

Чтобы исправить уравнение, нужно забрать одну спичку у знака «плюс». После этого он превратится в знак «минус».

Эту спичку необходимо переставить к цифре 6, чтобы превратить ее в 8.

Получается верное равенство:

9 − 1 = 8

Почему решение работает

знак + после удаления вертикальной спички становится знаком − ;

после удаления вертикальной спички становится знаком ; цифра 6 после добавления одной спички превращается в 8 ;

после добавления одной спички превращается в ; итоговый пример 9 − 1 = 8 является правильным.

Чем полезны головоломки со спичками

Задачи, в которых нужно переставить одну спичку, — это не просто развлечение. Они помогают тренировать важные навыки:

внимательность — нужно рассмотреть все элементы примера;

— нужно рассмотреть все элементы примера; логику — необходимо проверить, будет ли новое равенство верным;

— необходимо проверить, будет ли новое равенство верным; гибкость мышления — решение часто находится не там, где его ожидают;

— решение часто находится не там, где его ожидают; пространственное воображение — приходится мысленно менять фигуры и цифры;

— приходится мысленно менять фигуры и цифры; концентрацию — особенно если задача решается на время.

Такие головоломки подходят детям и взрослым: они помогают отвлечься от рутины, размять мозг и проверить, насколько быстро удается находить нестандартные решения.

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