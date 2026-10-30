Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 9 + 1 = 6
Головоломка со спичками: как исправить пример 9 + 1 = 6 за один ход
Очередную головоломку со спичками для читателей SakhaLife придумал автор Денис Долганов. На первый взгляд задача кажется очень простой, но именно такие примеры хорошо проверяют внимательность, нестандартное мышление и умение замечать детали.
Перед вами пример, выложенный из спичек:
9 + 1 = 6
Очевидно, что равенство неверное. Ваша задача — переставить всего одну спичку, чтобы получить правильный математический пример.
Не спешите смотреть ответ: попробуйте сначала найти решение самостоятельно. Обратите внимание не только на цифры, но и на математические знаки.
Ответ на головоломку
Чтобы исправить уравнение, нужно забрать одну спичку у знака «плюс». После этого он превратится в знак «минус».
Эту спичку необходимо переставить к цифре 6, чтобы превратить ее в 8.
Получается верное равенство:
9 − 1 = 8
Почему решение работает
- знак + после удаления вертикальной спички становится знаком −;
- цифра 6 после добавления одной спички превращается в 8;
- итоговый пример 9 − 1 = 8 является правильным.
Чем полезны головоломки со спичками
Задачи, в которых нужно переставить одну спичку, — это не просто развлечение. Они помогают тренировать важные навыки:
- внимательность — нужно рассмотреть все элементы примера;
- логику — необходимо проверить, будет ли новое равенство верным;
- гибкость мышления — решение часто находится не там, где его ожидают;
- пространственное воображение — приходится мысленно менять фигуры и цифры;
- концентрацию — особенно если задача решается на время.
Такие головоломки подходят детям и взрослым: они помогают отвлечься от рутины, размять мозг и проверить, насколько быстро удается находить нестандартные решения.
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