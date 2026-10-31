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31.10.2026 18:16
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Переложи одну спичку и исправь пример 1 — 4 = 6

Не спешите смотреть решение! Переложите одну спичку в примере 1 - 4 = 6 и превратите его в верное равенство. Ответ — внутри.
Тест на логику: Переложи одну спичку и исправь пример 1 - 4 = 6

Спичечная арифметика: преврати 1 — 4 = 6 в верное равенство

Головоломки со спичками — это не просто развлечение. Они тренируют внимание, пространственное мышление и способность быстро перестраивать логику. Когда вы ищете, какую именно спичку нужно сдвинуть, мозг одновременно работает с формой цифр, знаком операции и структурой всего уравнения. Такой мини-тест особенно полезен, когда нужно «пробудить» гибкость мышления и выйти из привычных рамок.

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для наших читателей очередную головоломку со спичками.

Задача

Из спичек выложен пример:

1 − 4 = 6

Цель простая, но неочевидная: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Ни добавлять, ни убирать спички нельзя — только одну переставить.

Попробуйте сначала решить задачу самостоятельно. Подумайте минуту, проговорите в уме варианты, посмотрите на цифры и знак. Сколько у вас заняло времени? Если ответ найдётся быстро — хорошо. Если нет — просто попробуйте увидеть, что можно изменить одной спичкой.

Ответ: 1 + 4 = 5

Чтобы исправить уравнение, нужно одну спичку взять у цифры 6, превратив её в 5, и переложить к знаку минус, превратив его в плюс.

В результате получается верное равенство:

1 + 4 = 5

Как это работает

  • Из цифры 6 убирается верхняя горизонтальная спичка. Цифра превращается в 5.
  • Эта же спичка добавляется к знаку , и он становится знаком +.
  • Уравнение принимает вид 1 + 4 = 5, что математически верно.

Такая головоломка построена на наблюдательности: важно увидеть, что одна спичка может менять одновременно две части примера — цифру и знак операции.

Почему такие головоломки полезны для мозга

  • Тренируют внимательность. Нужно замечать детали, которые обычно просматриваются «на автопилоте».
  • Развивают пространственное воображение. Спички считаются в уме, их расположение и форма меняются в сознании.
  • Учат гибкости мышления. Ищется не единственный очевидный вариант, а альтернатива, которая ломает привычную структуру.
  • Дают быстрый интеллектуальный разряд. Короткая задача резко переключает контекст и помогает «сбросить» напряжение.
  • Укрепляют логику. Даже в простой перестановке спичек скрыт логический цикл: условие → гипотеза → проверка → результат.

Читайте также: Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 9 — 0 = 5

Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 9 — 0 = 5

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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