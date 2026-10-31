Тест на логику: Переложи одну спичку и исправь пример 1 — 4 = 6

Не спешите смотреть решение! Переложите одну спичку в примере 1 - 4 = 6 и превратите его в верное равенство. Ответ — внутри.

Спичечная арифметика: преврати 1 — 4 = 6 в верное равенство

Головоломки со спичками — это не просто развлечение. Они тренируют внимание, пространственное мышление и способность быстро перестраивать логику. Когда вы ищете, какую именно спичку нужно сдвинуть, мозг одновременно работает с формой цифр, знаком операции и структурой всего уравнения. Такой мини-тест особенно полезен, когда нужно «пробудить» гибкость мышления и выйти из привычных рамок.

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для наших читателей очередную головоломку со спичками.

Задача

Из спичек выложен пример:

1 − 4 = 6

Цель простая, но неочевидная: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Ни добавлять, ни убирать спички нельзя — только одну переставить.

Попробуйте сначала решить задачу самостоятельно. Подумайте минуту, проговорите в уме варианты, посмотрите на цифры и знак. Сколько у вас заняло времени? Если ответ найдётся быстро — хорошо. Если нет — просто попробуйте увидеть, что можно изменить одной спичкой.

Ответ: 1 + 4 = 5

Чтобы исправить уравнение, нужно одну спичку взять у цифры 6, превратив её в 5, и переложить к знаку минус, превратив его в плюс.

В результате получается верное равенство:

1 + 4 = 5

Как это работает

Из цифры 6 убирается верхняя горизонтальная спичка. Цифра превращается в 5 .

убирается верхняя горизонтальная спичка. Цифра превращается в . Эта же спичка добавляется к знаку − , и он становится знаком + .

, и он становится знаком . Уравнение принимает вид 1 + 4 = 5, что математически верно.

Такая головоломка построена на наблюдательности: важно увидеть, что одна спичка может менять одновременно две части примера — цифру и знак операции.

Почему такие головоломки полезны для мозга

Тренируют внимательность. Нужно замечать детали, которые обычно просматриваются «на автопилоте».

Нужно замечать детали, которые обычно просматриваются «на автопилоте». Развивают пространственное воображение. Спички считаются в уме, их расположение и форма меняются в сознании.

Спички считаются в уме, их расположение и форма меняются в сознании. Учат гибкости мышления. Ищется не единственный очевидный вариант, а альтернатива, которая ломает привычную структуру.

Ищется не единственный очевидный вариант, а альтернатива, которая ломает привычную структуру. Дают быстрый интеллектуальный разряд. Короткая задача резко переключает контекст и помогает «сбросить» напряжение.

Короткая задача резко переключает контекст и помогает «сбросить» напряжение. Укрепляют логику. Даже в простой перестановке спичек скрыт логический цикл: условие → гипотеза → проверка → результат.

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