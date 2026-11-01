Тест на логику: Исправьте пример 1 — 1 = 8 за один ход
Не спешите с ответом: исправьте 1 — 1 = 8 одной спичкой
Иногда для решения задачи нужны не сложные вычисления, а внимательность и готовность посмотреть на привычные цифры по-новому. Именно на этом построены головоломки со спичками: одно небольшое изменение может превратить неверный пример в правильное равенство.
Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для наших читателей очередную головоломку. Попробуйте найти решение самостоятельно — здесь достаточно всего одного хода.
Условие: переставьте одну спичку
На картинке из спичек выложен пример:
1 — 1 = 8
С точки зрения арифметики он неверен: разность двух единиц равна нулю, а не восьми.
Ваша задача — переставить ровно одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Убирать спичку совсем или добавлять новую нельзя.
Внимательно рассмотрите цифры. Откуда можно взять спичку и куда её положить, чтобы обе изменившиеся цифры оставались узнаваемыми?
Не торопитесь читать ответ. Дайте себе время проверить несколько вариантов.
Ответ: 7 − 1 = 6
Чтобы исправить пример, нужно перенести верхнюю правую вертикальную спичку у восьмёрки к первой единице, положив её горизонтально сверху.
После этого:
- 8 превращается в 6 — у неё исчезает верхний правый элемент;
- первая 1 превращается в 7 — у неё появляется верхняя горизонтальная перекладина;
- вторая единица и знаки остаются без изменений.
Получается правильное равенство:
7 − 1 = 6
Таким образом, одна переставленная спичка меняет сразу две цифры и исправляет исходный пример 1 — 1 = 8.
Чем полезны головоломки со спичками для мозга?
Такие задачи позволяют потренировать несколько навыков:
- Внимание к деталям. Нужно заметить, как отдельная спичка влияет на форму цифры.
- Пространственное мышление. Решая задачу мысленно, вы представляете перемещение элементов и результат перестановки.
- Гибкость мышления. Вместо привычного вычисления приходится искать способ изменить сам пример.
- Последовательную проверку гипотез. Важно не только придумать ход, но и убедиться, что он соответствует условию.
Головоломки со спичками — доступный способ устроить короткую умственную разминку. Здесь полезен не только найденный ответ, но и сам поиск: наблюдение, сравнение вариантов и проверка результата.
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