Тест на логику: Исправьте пример 1 — 1 = 8 за один ход

Головоломка со спичками: исправьте неверный пример, переставив всего одну спичку. Ответ и объяснение решения внутри.

Не спешите с ответом: исправьте 1 — 1 = 8 одной спичкой

Иногда для решения задачи нужны не сложные вычисления, а внимательность и готовность посмотреть на привычные цифры по-новому. Именно на этом построены головоломки со спичками: одно небольшое изменение может превратить неверный пример в правильное равенство.

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для наших читателей очередную головоломку. Попробуйте найти решение самостоятельно — здесь достаточно всего одного хода.

Условие: переставьте одну спичку

На картинке из спичек выложен пример:

1 — 1 = 8

С точки зрения арифметики он неверен: разность двух единиц равна нулю, а не восьми.

Ваша задача — переставить ровно одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Убирать спичку совсем или добавлять новую нельзя.

Внимательно рассмотрите цифры. Откуда можно взять спичку и куда её положить, чтобы обе изменившиеся цифры оставались узнаваемыми?

Не торопитесь читать ответ. Дайте себе время проверить несколько вариантов.

Ответ: 7 − 1 = 6

Чтобы исправить пример, нужно перенести верхнюю правую вертикальную спичку у восьмёрки к первой единице, положив её горизонтально сверху.

После этого:

8 превращается в 6 — у неё исчезает верхний правый элемент;

— у неё исчезает верхний правый элемент; первая 1 превращается в 7 — у неё появляется верхняя горизонтальная перекладина;

— у неё появляется верхняя горизонтальная перекладина; вторая единица и знаки остаются без изменений.

Получается правильное равенство:

7 − 1 = 6

Таким образом, одна переставленная спичка меняет сразу две цифры и исправляет исходный пример 1 — 1 = 8.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Такие задачи позволяют потренировать несколько навыков:

Внимание к деталям. Нужно заметить, как отдельная спичка влияет на форму цифры.

Нужно заметить, как отдельная спичка влияет на форму цифры. Пространственное мышление. Решая задачу мысленно, вы представляете перемещение элементов и результат перестановки.

Решая задачу мысленно, вы представляете перемещение элементов и результат перестановки. Гибкость мышления. Вместо привычного вычисления приходится искать способ изменить сам пример.

Вместо привычного вычисления приходится искать способ изменить сам пример. Последовательную проверку гипотез. Важно не только придумать ход, но и убедиться, что он соответствует условию.

Головоломки со спичками — доступный способ устроить короткую умственную разминку. Здесь полезен не только найденный ответ, но и сам поиск: наблюдение, сравнение вариантов и проверка результата.

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