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01.11.2026 18:31
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Исправьте пример 1 — 1 = 8 за один ход

Головоломка со спичками: исправьте неверный пример, переставив всего одну спичку. Ответ и объяснение решения внутри.
Тест на логику: Исправьте пример 1 - 4 = 6 за один ход. Переставьте одну спичку.

Не спешите с ответом: исправьте 1 — 1 = 8 одной спичкой

Иногда для решения задачи нужны не сложные вычисления, а внимательность и готовность посмотреть на привычные цифры по-новому. Именно на этом построены головоломки со спичками: одно небольшое изменение может превратить неверный пример в правильное равенство.

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал для наших читателей очередную головоломку. Попробуйте найти решение самостоятельно — здесь достаточно всего одного хода.

Условие: переставьте одну спичку

На картинке из спичек выложен пример:

1 — 1 = 8

С точки зрения арифметики он неверен: разность двух единиц равна нулю, а не восьми.

Ваша задача — переставить ровно одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Убирать спичку совсем или добавлять новую нельзя.

Внимательно рассмотрите цифры. Откуда можно взять спичку и куда её положить, чтобы обе изменившиеся цифры оставались узнаваемыми?

Не торопитесь читать ответ. Дайте себе время проверить несколько вариантов.

Ответ: 7 − 1 = 6

Чтобы исправить пример, нужно перенести верхнюю правую вертикальную спичку у восьмёрки к первой единице, положив её горизонтально сверху.

После этого:

  • 8 превращается в 6 — у неё исчезает верхний правый элемент;
  • первая 1 превращается в 7 — у неё появляется верхняя горизонтальная перекладина;
  • вторая единица и знаки остаются без изменений.

Получается правильное равенство:

7 − 1 = 6

Таким образом, одна переставленная спичка меняет сразу две цифры и исправляет исходный пример 1 — 1 = 8.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Такие задачи позволяют потренировать несколько навыков:

  • Внимание к деталям. Нужно заметить, как отдельная спичка влияет на форму цифры.
  • Пространственное мышление. Решая задачу мысленно, вы представляете перемещение элементов и результат перестановки.
  • Гибкость мышления. Вместо привычного вычисления приходится искать способ изменить сам пример.
  • Последовательную проверку гипотез. Важно не только придумать ход, но и убедиться, что он соответствует условию.

Головоломки со спичками — доступный способ устроить короткую умственную разминку. Здесь полезен не только найденный ответ, но и сам поиск: наблюдение, сравнение вариантов и проверка результата.

Читайте также: Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 0 — 6 = 8

Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 0 — 6 = 8

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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