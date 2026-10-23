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23.10.2026 18:03
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 4 = 0

Только 1 из 10 решает за минуту: исправьте 5 + 4 = 0, переставив одну спичку
Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 4 = 0

5 + 4 = 0? Найдите ошибку и исправьте пример с помощью одной спички

Головоломки со спичками хороши тем, что для них почти ничего не нужно: только несколько спичек, немного внимания и желание подумать. На первый взгляд пример кажется простым, но именно в простоте и скрывается ловушка.

Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов придумал спичечную головоломку и предлагает вам размять свои мозги и проверить логику. Перед вами выложенный из спичек пример:

5 + 4 = 0

Понятно, что в таком виде равенство неверное. Задача — переставить ровно одну спичку так, чтобы получилось правильное равенство. При этом использовать дополнительные спички нельзя, ломать и убирать их тоже не нужно.

Не спешите сразу смотреть ответ. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно: посмотрите на цифры внимательно, представьте, как каждая из них может измениться, если передвинуть всего одну спичку.

Задание

Итак, перед вами:

5 + 4 = 0

Нужно переставить одну спичку так, чтобы пример стал верным.

Ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно взять одну спичку у нуля и переставить её внутри того же нуля, превратив его в цифру 9.

То есть в цифре 0 передвигаем спичку так, чтобы получилась 9. После этого пример принимает вид:

5 + 4 = 9

Чем полезны такие головоломки для мозга

Спичечные задачи — это не только забавная разминка, но и полезная тренировка мышления.

Такие головоломки:

  • развивают логику и внимание к деталям;
  • тренируют пространственное воображение;
  • заставляют пересматривать привычный взгляд на задачу;
  • стимулируют гибкость мышления и поиск нестандартных решений;
  • полезны детям как упражнение на счёт и распознавание цифр;
  • помогают взрослым сделать короткую паузу и переключить внимание.

А ещё это хороший способ проверить себя: иногда правильный ответ кажется очевидным после того, как его найдёшь, но до этого заставляет серьёзно подумать.

А вы смогли исправить пример 5 + 4 = 0 сразу или ответ понадобилось искать дольше? Попробуйте предложить эту головоломку друзьям — пусть они тоже проверят свою логику и поделятся впечатлением.

Читайте также: Тест на логику: Переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным

Тест на логику: переложи одну спичку, чтобы исправить пример

Тест на логику: переложи одну спичку, чтобы исправить пример

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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