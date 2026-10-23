Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 4 = 0
5 + 4 = 0? Найдите ошибку и исправьте пример с помощью одной спички
Головоломки со спичками хороши тем, что для них почти ничего не нужно: только несколько спичек, немного внимания и желание подумать. На первый взгляд пример кажется простым, но именно в простоте и скрывается ловушка.
Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов придумал спичечную головоломку и предлагает вам размять свои мозги и проверить логику. Перед вами выложенный из спичек пример:
5 + 4 = 0
Понятно, что в таком виде равенство неверное. Задача — переставить ровно одну спичку так, чтобы получилось правильное равенство. При этом использовать дополнительные спички нельзя, ломать и убирать их тоже не нужно.
Не спешите сразу смотреть ответ. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно: посмотрите на цифры внимательно, представьте, как каждая из них может измениться, если передвинуть всего одну спичку.
Задание
Итак, перед вами:
5 + 4 = 0
Нужно переставить одну спичку так, чтобы пример стал верным.
Ответ
Чтобы исправить уравнение, нужно взять одну спичку у нуля и переставить её внутри того же нуля, превратив его в цифру 9.
То есть в цифре 0 передвигаем спичку так, чтобы получилась 9. После этого пример принимает вид:
5 + 4 = 9
Чем полезны такие головоломки для мозга
Спичечные задачи — это не только забавная разминка, но и полезная тренировка мышления.
Такие головоломки:
- развивают логику и внимание к деталям;
- тренируют пространственное воображение;
- заставляют пересматривать привычный взгляд на задачу;
- стимулируют гибкость мышления и поиск нестандартных решений;
- полезны детям как упражнение на счёт и распознавание цифр;
- помогают взрослым сделать короткую паузу и переключить внимание.
А ещё это хороший способ проверить себя: иногда правильный ответ кажется очевидным после того, как его найдёшь, но до этого заставляет серьёзно подумать.
А вы смогли исправить пример 5 + 4 = 0 сразу или ответ понадобилось искать дольше? Попробуйте предложить эту головоломку друзьям — пусть они тоже проверят свою логику и поделятся впечатлением.
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Тест на логику: переложи одну спичку, чтобы исправить пример
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