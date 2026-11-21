Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проведёт публичные слушания по проекту конституционного закона Республики Саха (Якутия) № 469-7 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», сообщила пресс-служба Ил Тумэна.

Слушания состоятся 2 декабря 2026 года в 10:00 по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 24/1, зал заседаний № 425.

Зачем в Якутии переписывают Конституцию?

Как сообщал SAKHALIFE.RU, первый законопроект, инициированный парламентариями Павлом Петровым и Андреем Николаевым, предлагает признать утратившей силу норму статьи 69 Конституции Якутии. Сейчас она прямо запрещает одному и тому же лицу занимать пост главы республики более двух сроков подряд. Принятие этой поправки фактически расчищает путь на третий срок действующему главе Айсену Николаеву, а в перспективе — и его преемникам.

Авторы законопроекта подчеркивают, что речь идет прежде всего о приведении республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Принятый в декабре 2021 года закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» снял федеральный лимит на количество губернаторских сроков, оставив этот вопрос на усмотрение регионов. Почти все субъекты страны уже убрали эти барьеры — норма о двух сроках подряд на сегодняшний день сохранилась лишь в двух регионах России: Якутии и Севастополе.

Второй пакет поправок, подготовленный депутатами Афанасием Владимировым, Еленой Голомаревой и Игорем Григорьевым, касается территориального устройства, прав граждан и судебной системы. Инициатива вызвала не менее острую полемику в информационном поле.

Власти и авторы законопроекта настаивают на том, что поправки носят юридико-технический характер. Зампред правительства Ольга Балабкина отметила, что в действующем Основном законе статус островов не закреплен вовсе. Вице-спикер Ил Тумэна Афанасий Владимиров пояснил, что в Конституции 1992 года был допущен правовой пробел: Новосибирские, Ляховские и Медвежьи острова не были прописаны отдельно как территория Якутии. По его словам, фиксация материковой и островной частей, а также принадлежности северных улусов к сухопутным территориям Арктической зоны РФ необходима для юридической защиты природных ресурсов, отстаивания интересов республики при развитии Северного морского пути и привлечения федерального финансирования.

Критики в блогосфере и пабликах обратили внимание на обратную сторону документа — из трех статей Конституции предлагается исключить само понятие «территориальная целостность» Якутии. Оппоненты поправок усмотрели в этом «размывание республиканской самостоятельности» и отказ от остатков конституционного статуса, заложенного в 1990-ые.

Афанасий Владимиров парировал, что тревоги напрасны: понятие заменяется формулировкой о «единстве и неделимости территории» в составе Российской Федерации, а ключевая гарантия — невозможность изменения границ Якутии без ее согласия — остается в тексте незыблемой.

С текстом проекта конституционного закона и приложенными материалами можно ознакомиться по ссылке.

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