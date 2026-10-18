Айсен Николаев поздравил якутян с двойным праздником

Глава Якутии на официальных источниках поздравил отдельно с Днем отца, официально отмечаемым сегодня в России, и днем матери, отмечаемым в Якутии. В соцсетях он тепло поздравил с двойным праздником, и этот вариант репостит SakhaLife.

— С Днём матери в Якутии и Днём отца в России! Сегодня хочется обнять каждую маму и каждого папу нашей большой Якутии. Тех, кто впервые слышит «мама» и «папа», и тех, чьи дети уже сами стали родителями. Бабушек и дедушек, ставших для внуков целым миром. И с любовью вспомнить тех, кого уже нет рядом, но чьи слова и тепло мы храним всю жизнь.

Крепкого вам здоровья, сил и исполнения желаний! Пусть дети всегда радуют своими успехами, а в доме царит мир и счастье!

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.