Глава Якутии поздравляет с Днём работников дорожного хозяйства

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства Российской Федерации!

От работы этой важнейшей отрасли зависят развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надёжность логистических связей, завоз стратегических грузов, мобильность и качество жизни всех якутян.

Итоги работы дорожников республики за последние годы впечатляют. К началу 2019 года в нормативном состоянии находилось 30,6% региональных дорог и 31,7% улично-дорожной сети города Якутска. К концу 2025 года процент региональных дорог в нормативном состоянии составил 63,4%, по городской агломерации — 85%. К началу 2026 года построено и реконструировано более 3200 километров дорог и 59 мостовых переходов.

Работники дорожного хозяйства продолжают работу для круглогодичного транспортного сообщения жителей Якутии.

Важнейшей целью нашей общей работы является Ленский мост, который строится по поручению Президента России Владимира Путина. Ввод мостового перехода станет историческим событием для республики и всей России. Мост соединит три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Ленский мост — это не только транспортный прорыв, но и символ нового этапа развития республики.

Логистическая связанность Якутии — самого большого в России региона — это результат самоотверженного труда специалистов дорожного хозяйства республики. Вы, работая в самых сложных климатических, географических и технических условиях, проявляете неизменное мужество, а порой и настоящий героизм. Ваш профессионализм и преданность делу заслужили большое признание и искреннюю благодарность якутян.

Уверен, что все намеченные проекты будут выполнены в срок и с высоким качеством.

Желаю всем работникам дорожного хозяйства Якутии, ветеранам отрасли крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.