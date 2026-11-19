В Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по градостроительству и архитектуре. Депутаты рассмотрели три вопроса: проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, признание утратившими силу действующих Правил содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог, а также внесение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

В рамках обсуждения бюджета депутаты заслушали информацию о финансировании муниципальных программ, направленных на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также формирование современной городской среды.

На комплексное развитие социальной инфраструктуры в 2027 году предусмотрено 1,07 млрд рублей. Средства планируется направить на строительство и проектирование образовательных, культурных и спортивных объектов. В частности, предусмотрено финансирование строительства дополнительного здания к Физико-техническому лицею, пристроя к гимназии «Центр глобального образования» в 203-м квартале, а также разработки проектной документации для новых социальных объектов.

На развитие транспортной системы запланированы средства для ремонта и проектирования автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения и совершенствования организации транспортных потоков.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2027 год предусмотрено 56,5 млн рублей. В числе приоритетов — продолжение благоустройства парка «Ытык Сир» и обустройство сквера работников здравоохранения. Также запланированы расходы на разработку градостроительной документации, включая мастер-планы и изменения в ПЗЗ.

По итогам обсуждения комиссия поддержала проект бюджета в первом чтении с возможностью дополнительной проработки замечаний и предложений ко второму чтению.

Также комиссия рассмотрела вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск».

Депутаты рассмотрели обращения, связанные с уточнением границ территориальных зон, приведением градостроительной документации в соответствие с фактическим использованием земельных участков и результатами кадастровых работ. В частности, обсуждались изменения в отношении территорий на улице Птицевод, проспекте Михаила Николаева, Вилюйском тракте, Покровском шоссе и других участках города. По итогам обсуждения часть предложений была согласована, отдельные обращения отклонены ввиду необходимости дополнительной проработки.

Заседание провел председатель комиссии Александр Ильин. Приняли участие члены комиссии Владимир Ю и Феликс Романов.