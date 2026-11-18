Глава департамента градостроительства Якутска Иван Гуляев покидает свой пост

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Якутска Иван Гуляев уходит в отставку с 25 ноября. Чиновник покидает должность по собственному желанию, сообщил он изданию «Эхо столицы».

«Ухожу с 25 ноября по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. Дальнейших планов пока нет», — приводит издание слова Гуляева.

В сентябре в отношении руководителя департамента проводили служебную проверку. Поводом стал общественный резонанс вокруг выдачи разрешения на застройку участка на месте бывшего озера неподалеку от авторынка на Окружном шоссе. Сам Гуляев подчеркнул, что его нынешнее увольнение не связано с той ситуацией, а проведенная осенью проверка нарушений в его действиях не выявила.

Иван Гуляев руководил департаментом градостроительства и архитектуры Якутска с 2023 года.