В Якутской гордуме состоялось заседание постоянной комиссии по экономической и инвестиционной политике

17 ноября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по экономической и инвестиционной политике. Депутаты рассмотрели основные параметры проекта городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также обсудили исполнение муниципальных программ за девять месяцев 2026 года.

Информацию по проекту бюджета представили исполняющий обязанности начальника Департамента экономики и стратегического планирования Николай Ушницкий и начальник Департамента финансов Василий Аржаков.

Согласно представленным данным, доходы бюджета Якутска на 2027 год прогнозируются в объеме 18,95 млрд рублей. На 2028 год предусмотрено 19,95 млрд рублей, на 2029 год — 21,15 млрд рублей. Основную часть доходов составляют налоговые и неналоговые поступления.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели исполнение муниципальных программ за девять месяцев текущего года. Как сообщил Николай Ушницкий, в Якутске реализуются 22 муниципальные программы с общим объемом финансирования 33,3 млрд рублей. Исполнение годового плана составило 73%, кассового плана — 92%. По 15 программам отклонений от графика нет. По семи программам необходимы дополнительные управленческие решения.

Депутаты обратили внимание на низкие показатели исполнения программ поддержки предпринимательства и развития туризма, а также на установку теплых остановок. По информации докладчика, соответствующие мероприятия запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Также было отмечено, что с 1 января 2027 года расширяются полномочия управ округов и пригородных территорий. Они получат статус главных распорядителей бюджетных средств и смогут самостоятельно планировать мероприятия и отчитываться об их исполнении в рамках обновленных комплексов процессных мероприятий.

В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Яков Оконешников, депутаты Владимир Слепцов, Нюргун Ефремов и Дмитрий Чибирев. Представленная информация была принята к сведению.