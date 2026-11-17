ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА. «РИК АВТОДОР» ВЕДЕТ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ В ЯКУТСКЕ

Дорожно-строительный сезон не заканчивается после укладки асфальта. Сейчас АО «РИК Автодор» (входит в Группу «РИК») ведет земляные работы на улицах 50 лет Советской Армии и Хабарова в Якутске. Таким образом, дорожники на финише этого сезона готовят задел на следующий год, который станет завершающим на обоих объектах.

«Будем вести земляные работы примерно до конца ноября, пока позволяет погода. Готовим задел на следующий год», — сообщил заместитель генерального директора АО «РИК Автодор» Николай Сивцев.

Оба объекта трехгодичные. Капитальный ремонт улиц Хабарова и 50 лет Советской Армии, в соответствии с условиями муниципальных контрактов, начался в 2025 году и завершится в 2027 году.

На улице 50 лет Советской Армии сделали большую работу в теплый период. На всем участке ремонта – от Бабушкина до Кальвица – смонтирована новая канализация, а на участке от Бабушкина до Кржижановского сделаны тротуары, уличное освещение и уложен первый слой асфальта.

Сейчас идут земляные работы на участке от Кржижановского до Кальвица: демонтируют старую канализацию и готовят земляное полотно – основание под асфальт. Дорожники вынимают старый грунт, затем последовательно укладывают слои, из которых состоит «пирог» земполотна – речной песок, песчано-гравийную смесь, щебень. Каждый слой уплотняется катком.

После капитального ремонта дорога станет не только ровной, но и более широкой – четырехполосой. Асфальтовое покрытие будет трехслойным.

На улице Хабарова на участке от Ярославского до Чирява два слоя асфальта были готовы уже в прошлом году.

В этом году «РИК Автодор» вел капитальный ремонт улицы Хабарова на участке от Чиряева до Богатырева: сделали вынос инженерных коммуникаций, ЛЭП, оборудовали водоотводные лотки и тротуары, уложили нижний слой асфальта.

Сейчас дорожники готовят траншеи под водоотводные лотки.

Напомним, что в октябре дорожные строители АО «РИК Автодор» завершили ремонт перекрестка Чернышевского – Ярославского – Хабарова – Ефимова и строительство новой улицы. Улица имени Виктора Ефимова появилась в Якутске в год 70-летия со дня рождения Виктора Петровича.