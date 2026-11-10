Мечта о своем доме стала реальностью: История семьи Корниловых

Соцгаз. История подключения семьи Корниловых

Переезд из квартиры в частный дом — мечта, которая требует немалых вложений. Но для семьи Корниловых этот шаг оказался проще благодаря программе социальной газификации. Глава семейства Борис Борисович Корнилов рассказал, почему они решили переехать в частный дом, как подавали заявку и во сколько обошлось подключение.

«В квартире всегда не хватало места, ни для хранения вещей, ни для отдыха. Собственный дом — это совершенно другой уровень жизни», — рассказал Борис Борисович.

Теперь у них свой закрытый двор, где можно спокойно отпустить детей играть, личная парковка, на которой всегда есть место. Быт в новом доме изначально строился вокруг комфорта. Газовое отопление работает в автоматическом режиме.

«Выставил нужную температуру на котле и забыл. Никаких хлопот с привозным топливом, дровами или углем, дом живет своей автономной жизнью, а мы просто наслаждаемся уютом», — рассказывает глава семейства.

В рамках Президентской инициативы и пункта Народной программы партии «Единая Россия» о социальной газификации семье бесплатно довели газовую трубу до границ земельного участка. Все, что происходило внутри границ участка и в самом доме, делалось за собственный счет.

«В общей сложности на работы внутри участка, разводку, проект и покупку оборудования (настенный коаксиальный котел, трубы, счетчик) ушло около 180 000 рублей. К счастью или к сожалению, никаких льгот или субсидий мы не использовали, так как не подходим под льготную категорию граждан, которым положена компенсация. Тем не менее мы справились своими силами, и результат того стоит», — поделился Борис Борисович.

Бригада отработала быстро и аккуратно. Сделали разводку по дому и монтаж оборудования буквально за два дня.

«Мой главный совет, не затягивать с регистрацией права собственности на построенный дом. Без этого вы не сможете подать заявку на социальную газификацию. Заранее изучите требования к помещению котельной: высота потолков, кубатура, площадь остекления, чтобы потом не пришлось переносить стены. Программа соцгаза реально работает, так что стройтесь, подавайте заявки и переезжайте в свой собственный дом», — отметил глава семейства.

По словам генерального директора национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексея Засимовича Колодезникова, благодаря слаженной работе коллектива общества с 2021 года достигнуты значимые показатели по социальной газификации.

«С момента начала программы заключено порядка 14 000 договоров, сети построены до границ 13 760 домовладений, подключено 12 498 объектов. Отмечу, что газификация республики является одной из приоритетных задач, и потому региональный штаб социальной газификации возглавляет лично Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев, а координацию работ проводит Министерство промышленности и геологии республики», — отметил Алексей Засимович.