Поддержим наших! Опера Лоокут и Нюргусун борется за престижную премию
Голосуем за «Лоокуут и Ньургусун»!
До 27 ноября продлится онлайн-голосование за оперу Гранта Григоряна «Лоокут и Нюргусун» на Национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Событие».
Это большое событие, к которому мы просим присоединиться каждого, для кого важно признание якутского спектакля на общероссийском уровне. Номинация такова, что спектакль, набравший больше всего голосов, станет обладателем приза «Фаворит».
Как проголосовать:
— Откройте https://oneginaward.ru/about/nominees/
Или нажмите строку «Номинанты» в самом конце этого текста.
— Найдите в списке строчку: «Лоокут и Нюргусун», Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия).
— Отдайте свой голос.
Проголосовать можно только до 27 ноября, не пропустите!
Итоги будут объявлены 28 ноября в Мариинском театре.
Расскажите об этом друзьям и особенно тем, кто был на этом великолепном спектакле: для победы нам важен каждый голос!
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