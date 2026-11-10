Поддержим наших! Опера Лоокут и Нюргусун борется за престижную премию

На снимке Кристины Новгородовой: Николай Ефимов и Мария Шапошникова в роли Лоокуут и Ньургусун

Голосуем за «Лоокуут и Ньургусун»!

До 27 ноября продлится онлайн-голосование за оперу Гранта Григоряна «Лоокут и Нюргусун» на Национальную оперную премию «Онегин» в номинации «Событие».

Это большое событие, к которому мы просим присоединиться каждого, для кого важно признание якутского спектакля на общероссийском уровне. Номинация такова, что спектакль, набравший больше всего голосов, станет обладателем приза «Фаворит».

Как проголосовать:

— Откройте https://oneginaward.ru/about/nominees/

Или нажмите строку «Номинанты» в самом конце этого текста.

— Найдите в списке строчку: «Лоокут и Нюргусун», Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия).

— Отдайте свой голос.

Проголосовать можно только до 27 ноября, не пропустите!

Итоги будут объявлены 28 ноября в Мариинском театре.

Расскажите об этом друзьям и особенно тем, кто был на этом великолепном спектакле: для победы нам важен каждый голос!