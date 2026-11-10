В ЯГД распределили бюджет на молодежь и спорт

В Якутской городской Думе обсудили финансирование программ в сфере молодежной политики, спорта и ЗОЖ

10 ноября в Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре и спорту. Депутаты рассмотрели проект бюджета Якутска на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в части молодежной политики, физической культуры, спорта и здорового образа жизни (первое чтение).

С информацией выступили начальник Департамента финансов Окружной администрации города Василий Аржаков и исполняющий обязанности начальника Департамента экономики и стратегического планирования Николай Ушницкий.

На реализацию муниципальной программы «Молодёжь. Семья. Спорт. Общество — Здоровый город» в 2027 году предусмотрено 75,3 млн рублей. На 2028 и 2029 годы ежегодно запланировано по 75,6 млн рублей.

На направление «Здоровый город» заложено 7,5 млн рублей. В числе мероприятий — медицинское обеспечение массовых событий, иммунопрофилактика детей и подростков, профилактика инфекций и информационная работа по популяризации здорового образа жизни.

На молодежную политику предусмотрено 3,2 млн рублей. Финансирование направят на организацию досуга, поддержку инициативной молодёжи, содействие профессиональному самоопределению, а также профилактику асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодёжи.

Отдельно в проекте бюджета предусмотрено 485,2 тыс. рублей на патриотическое воспитание.

Развитие физической культуры и спорта в 2027 году будет финансироваться в рамках новой муниципальной программы «Спортивный Якутск». На её реализацию предусмотрено 963,1 млн рублей. На 2028 и 2029 годы финансирование программы «Спортивный Якутск» планируется в объёме 973,3 млн рублей ежегодно.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали проработать ко второму чтению увеличение финансирования мероприятий по патриотическому воспитанию и работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Представленная информация была принята к сведению.

В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Александр Румянцев, депутаты Алексей Семенов, Филипп Седых, Кирилл Соболев, Евдокия Евсикова и представители Окружной администрации города.