Тест на грамотность: 5 слов на которых спотыкаются даже редакторы

Как писать сложные слова?

Одна ошибка в деловом письме редко меняет смысл — зато легко меняет впечатление об авторе. Проверьте себя: перед вами пять слов, в которых ошибаются даже опытные редакторы. Вставьте пропущенные буквы и сверьтесь с ответом.

Правило теста: вставьте пропущенные буквы, запишите ответы и только потом переходите к разбору.

Тест: вставьте пропущенные буквы

1) Аген_ство недвижимости.

2) Неприятный инц_дент.

3) Компр_м_тировать репутацию.

4) Создать пр_ц_дент.

5) Ч_р_сч_р сложный вопрос.

За каждый полностью правильный ответ начислите себе один балл.

Проверьте ответы

1. Агентство

Правильно: агентство недвижимости.

Непроизносимую т легко потерять: в речи слово часто звучит почти как «агенство». Проверка проста: агент → агентство. Основа слова сохраняется.

Как запомнить: есть агент — есть и буква Т в агентстве.

2. Инцидент

Правильно: неприятный инцидент.

Нормативное написание — инцидент: с и после «ц» и без дополнительной «н». Формы «инцедент» и «инциндент» ошибочны.

Как запомнить: разбейте слово на части: ин-ци-дент.

3. Компрометировать

Правильно: компрометировать репутацию.

Здесь две ловушки: в начале пишется о, а между «ме» и «ти» нет буквы «н». Ошибочные варианты — «кампрометировать» и «компроментировать».

Как запомнить: компромат компрометирует: общее «компро-» подсказывает первую гласную.

4. Прецедент

Правильно: создать прецедент.

В слове две буквы е: пре-це-дент. Дополнительной «н» перед «т» нет. «Прицедент» и «прецендент» — ошибки.

Как запомнить: проговорите по слогам: пре-це-дент.

5. Чересчур

Правильно: чересчур сложный вопрос.

Наречие пишется слитно: чересчур. Исторически оно связано с сочетанием «через чур» — то есть «за границей, за пределом». На стыке частей закрепилась буква «с».

Как запомнить: че-рес-чур — две Е, одна У, всё слово слитно.

Ваш результат

Баллы Результат 5 из 5 Отлично. Эти словарные ловушки вас не поймали. 3–4 из 5 Хороший результат. Повторите слова, которые вызвали сомнение. 1–2 из 5 Полезная тренировка: теперь вы знаете, где искать ошибку. 0 из 5 Зато после разбора у вас есть пять готовых подсказок.

Раунд-бонус: найдите ошибки

Попробуйте исправить фразу без подсказок:

Сколько здесь ошибок?

Агенство сообщило об инцеденте, который может скомпроментировать компанию и создать опасный прецендент: меры оказались черезчур жёсткими.

Ответ: пять.

Правильно: «Агентство сообщило об инциденте, который может скомпрометировать компанию и создать опасный прецедент: меры оказались чересчур жёсткими».

Кстати

Проверить написание сложных слов можно по словарям портала «Грамота.ру».

Сохраните тест и вернитесь к нему через несколько дней. Если снова наберёте 5 из 5, слова действительно закрепились.