Тест на грамотность: 5 слов на которых спотыкаются даже редакторы
Одна ошибка в деловом письме редко меняет смысл — зато легко меняет впечатление об авторе. Проверьте себя: перед вами пять слов, в которых ошибаются даже опытные редакторы. Вставьте пропущенные буквы и сверьтесь с ответом.
Правило теста: вставьте пропущенные буквы, запишите ответы и только потом переходите к разбору.
Тест: вставьте пропущенные буквы
1) Аген_ство недвижимости.
2) Неприятный инц_дент.
3) Компр_м_тировать репутацию.
4) Создать пр_ц_дент.
5) Ч_р_сч_р сложный вопрос.
За каждый полностью правильный ответ начислите себе один балл.
Проверьте ответы
1. Агентство
Правильно: агентство недвижимости.
Непроизносимую т легко потерять: в речи слово часто звучит почти как «агенство». Проверка проста: агент → агентство. Основа слова сохраняется.
Как запомнить: есть агент — есть и буква Т в агентстве.
2. Инцидент
Правильно: неприятный инцидент.
Нормативное написание — инцидент: с и после «ц» и без дополнительной «н». Формы «инцедент» и «инциндент» ошибочны.
Как запомнить: разбейте слово на части: ин-ци-дент.
3. Компрометировать
Правильно: компрометировать репутацию.
Здесь две ловушки: в начале пишется о, а между «ме» и «ти» нет буквы «н». Ошибочные варианты — «кампрометировать» и «компроментировать».
Как запомнить: компромат компрометирует: общее «компро-» подсказывает первую гласную.
4. Прецедент
Правильно: создать прецедент.
В слове две буквы е: пре-це-дент. Дополнительной «н» перед «т» нет. «Прицедент» и «прецендент» — ошибки.
Как запомнить: проговорите по слогам: пре-це-дент.
5. Чересчур
Правильно: чересчур сложный вопрос.
Наречие пишется слитно: чересчур. Исторически оно связано с сочетанием «через чур» — то есть «за границей, за пределом». На стыке частей закрепилась буква «с».
Как запомнить: че-рес-чур — две Е, одна У, всё слово слитно.
Ваш результат
|Баллы
|Результат
|5 из 5
|Отлично. Эти словарные ловушки вас не поймали.
|3–4 из 5
|Хороший результат. Повторите слова, которые вызвали сомнение.
|1–2 из 5
|Полезная тренировка: теперь вы знаете, где искать ошибку.
|0 из 5
|Зато после разбора у вас есть пять готовых подсказок.
Раунд-бонус: найдите ошибки
Попробуйте исправить фразу без подсказок:
Сколько здесь ошибок?
Агенство сообщило об инцеденте, который может скомпроментировать компанию и создать опасный прецендент: меры оказались черезчур жёсткими.
Ответ: пять.
Правильно: «Агентство сообщило об инциденте, который может скомпрометировать компанию и создать опасный прецедент: меры оказались чересчур жёсткими».
Кстати
Проверить написание сложных слов можно по словарям портала «Грамота.ру».
Сохраните тест и вернитесь к нему через несколько дней. Если снова наберёте 5 из 5, слова действительно закрепились.
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