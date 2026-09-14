Текст по грамотности: Найдите слова без ошибки в которых ошибаются даже носители языка
Позолоченный, серебрянный, длиношее, челендж, оловяный. Это текст на грамотность, чтобы проверить внимание к деталям.
На первый взгляд — обычные слова. Но четыре из них написаны с ошибками. Где-то потерялась буква, где-то появилась лишняя, а одно правильное написание выглядит так непривычно, что хочется его исправить.
Какое слово написано верно? Выберите ответ, прежде чем читать дальше:
- А) позолоченный
- Б) серебрянный
- В) длиношее
- Г) челендж
- Д) оловяный
Запомнили свой вариант? Теперь проверим.
«Позолоченный»: две Н — и никаких ошибок
Именно позолоченный — единственное правильно написанное слово в списке.
Оно образовано от глагола совершенного вида позолотить: что сделать? В полной форме пишем нн.
На столе лежал позолоченный браслет.
Если выбрали вариант А — попали в точку. Но сможете ли вы исправить остальные четыре слова?
«Серебрянный»: одна Н оказалась лишней
Правильно — серебряный.
В прилагательных с суффиксом -ян- обычно пишется одна н: серебряный, глиняный. Поэтому удваивать согласную здесь не нужно.
Рядом с браслетом лежало серебряное кольцо.
А вот следующее слово, связанное с металлом, подчиняется другому правилу. Точнее, исключению.
«Оловяный»: а здесь Н не хватает
Правильно — оловянный.
Помните школьную тройку исключений?
Стеклянный, оловянный, деревянный.
В этих словах пишется нн, хотя суффиксы -ан- и -ян- обычно требуют одной н.
Получается любопытная пара:
- серебряный — одна Н;
- оловянный — две Н.
Оба слова обозначают материал, но одинаковое значение признака не гарантирует одинакового написания.
«Челендж»: интернет не отменяет вторую Л
Правильно — челлендж.
Слово заимствовано из английского challenge. В нормативном русском написании — две л.
Исправить все ошибки без подсказок — небольшой орфографический челлендж.
Написание «челендж» можно встретить в соцсетях, но частое употребление ошибки не делает её нормой.
«Длиношее»: приготовьтесь к трём Е подряд
Правильно — длинношеее, если речь о форме среднего рода от слова длинношеий.
Да, две Н и три Е подряд. Это не опечатка.
Слово образовано от сочетания «длинная шея». В нём сохраняется нн, а в форме среднего рода основа длинноше- соединяется с окончанием -ее:
длинноше- + -ее = длинношеее.
Сравните:
- длинношеий жираф;
- длинношеяя птица;
- длинношеее животное.
Глаз может протестовать, но все три е на месте.
Проверка за десять секунд
|В задании
|Правильное написание
|позолоченный
|позолоченный ✅
|серебрянный
|серебряный
|длиношее
|длинношеее
|челендж
|челлендж
|оловяный
|оловянный
Что удивило сильнее: одна Н в «серебряный» или три Е в «длинношеее»? Отправьте другу первые пять слов — и предложите не просто выбрать правильное, а исправить все ошибки.
Ранее мы писали: Тест на грамотность: найдите ошибки в четырёх фразах.
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