Текст по грамотности: Найдите слова без ошибки в которых ошибаются даже носители языка

текст на грамотность

Позолоченный, серебрянный, длиношее, челендж, оловяный. Это текст на грамотность, чтобы проверить внимание к деталям.

На первый взгляд — обычные слова. Но четыре из них написаны с ошибками. Где-то потерялась буква, где-то появилась лишняя, а одно правильное написание выглядит так непривычно, что хочется его исправить.

Какое слово написано верно? Выберите ответ, прежде чем читать дальше:

А) позолоченный

Б) серебрянный

В) длиношее

Г) челендж

Д) оловяный

Запомнили свой вариант? Теперь проверим.

«Позолоченный»: две Н — и никаких ошибок

Именно позолоченный — единственное правильно написанное слово в списке.

Оно образовано от глагола совершенного вида позолотить: что сделать? В полной форме пишем нн.

На столе лежал позолоченный браслет.

Если выбрали вариант А — попали в точку. Но сможете ли вы исправить остальные четыре слова?

«Серебрянный»: одна Н оказалась лишней

Правильно — серебряный.

В прилагательных с суффиксом -ян- обычно пишется одна н: серебряный, глиняный. Поэтому удваивать согласную здесь не нужно.

Рядом с браслетом лежало серебряное кольцо.

А вот следующее слово, связанное с металлом, подчиняется другому правилу. Точнее, исключению.

«Оловяный»: а здесь Н не хватает

Правильно — оловянный.

Помните школьную тройку исключений?

Стеклянный, оловянный, деревянный.

В этих словах пишется нн, хотя суффиксы -ан- и -ян- обычно требуют одной н.

Получается любопытная пара:

серебряный — одна Н;

— одна Н; оловянный — две Н.

Оба слова обозначают материал, но одинаковое значение признака не гарантирует одинакового написания.

«Челендж»: интернет не отменяет вторую Л

Правильно — челлендж.

Слово заимствовано из английского challenge. В нормативном русском написании — две л.

Исправить все ошибки без подсказок — небольшой орфографический челлендж.

Написание «челендж» можно встретить в соцсетях, но частое употребление ошибки не делает её нормой.

«Длиношее»: приготовьтесь к трём Е подряд

Правильно — длинношеее, если речь о форме среднего рода от слова длинношеий.

Да, две Н и три Е подряд. Это не опечатка.

Слово образовано от сочетания «длинная шея». В нём сохраняется нн, а в форме среднего рода основа длинноше- соединяется с окончанием -ее:

длинноше- + -ее = длинношеее.

Сравните:

длинношеий жираф;

длинношеяя птица;

длинношеее животное.

Глаз может протестовать, но все три е на месте.

Проверка за десять секунд

В задании Правильное написание позолоченный позолоченный ✅ серебрянный серебряный длиношее длинношеее челендж челлендж оловяный оловянный

Что удивило сильнее: одна Н в «серебряный» или три Е в «длинношеее»? Отправьте другу первые пять слов — и предложите не просто выбрать правильное, а исправить все ошибки.

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