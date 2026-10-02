Знай наших: Признание на уровне страны и по полмиллиона рублей

⚡️Сразу два преподавателя Детской школы искусств № 2 Якутска вошли в число победителей федерального конкурса Минкультуры России среди лучших преподавателей в области музыкального искусства. Евдокия Семёновна Карманова преподаёт фортепиано, Екатерина Сергеевна Попова – преподаватель класса домры отделения «Народные инструменты». По итогам конкурса каждой из них присуждена федеральная премия Минкультуры России в размере 500 тысяч рублей.

Две федеральные награды в одном коллективе говорят о сильной педагогической школе ДШИ № 2. Для многих ребят именно музыкальная школа становится первым местом, где замечают их способности, помогают раскрыть талант, учат терпению, дисциплине и любви к искусству.

От всей души поздравляю Евдокию Семёновну и Екатерину Сергеевну! Каждый большой концерт начинается в небольшом классе, где педагог первым замечает способности ребёнка и помогает ему поверить в себя. Желаю нашим преподавателям вдохновения, новых успехов и талантливых учеников. Якутия гордится!