Выявлены многочисленные нарушения в парке Якутска – проверка после ЧП

Среди нарушений — отсутствие правил обслуживания аттракционов, свободный доступ к электрощитам и отсутствие ударопоглощающего покрытия

Прокуратура Якутии провела проверку после травмирования ребенка на аттракционе в Центральном парке культуры и отдыха Якутска. 22 августа около 13:42 при эксплуатации аттракциона «Зиг-Заг» из-за незакрепления удерживающим устройством с высоты упала девочка 2010 года рождения — она получила перелом бедренной кости и предплечья.

Установлено, что аттракцион установлен по договору, заключенному по результатам открытого аукциона, имеет свидетельство о регистрации и прошел техническое обследование. При этом на нем работал усадчик, функции которого в отсутствие трудовых правоотношений выполнял несовершеннолетний 2016 года рождения. По этому факту прокуратура возбудила в отношении собственника аттракциона — предпринимателя — административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Также прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации детских и спортивных комплексов, площадок и аттракционов в парке. Выявлено, что на всех аттракционах на рабочих местах персонала отсутствуют основные правила обслуживания, на ряде из них не обеспечен несанкционированный доступ к электрощитам, аттракцион «Солнышко» не обеспечен рабочим местом. На детской игровой площадке отсутствует ударопоглощающее покрытие и не обеспечено регулярное обслуживание.

По выявленным нарушениям руководителю Дирекции парков и общественных пространств внесено представление, которое находится на рассмотрении. Ход и результаты расследования уголовного дела по факту травмирования ребенка, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры.

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