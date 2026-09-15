Сегодня день рождения руководителей, чемпиона, художницы и журналистов
Сегодня день рождения руководителей, чемпиона, художницы и журналистов
Сегодня, 16 сентября отмечает свой день рождения Надежда Леонтьевна СЕЙДАЛОВА, заместитель руководителя управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Леонидовна РУМЯНЦЕВА, генеральный директор ООО «Колми».
Сегодня исполнилось 33 года Василию Михайловичу ЕГОРОВУ, именитому боксеру, двукратному чемпиону Европы, серебряному призёру чемпионата мира, пятикратному чемпиону России.
16 сентября отмечает свой день рождения Мира ДРУГИНА, известная художница.
В этот же день отмечает свой день рождения Светлана ЛЬВОВА, известный журналист.
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна ДАНИЛЕВСКАЯ, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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