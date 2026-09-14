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15.09.2026 01:34
чтение: 1 мин
Общество
#Якутия

Сегодня день рождения руководителей, художницы и фотографа

Сегодня день рождения руководителей, художницы и фотографа

Сегодня, 15 сентября исполнился 51 год Олегу Викторовичу ВОРОШИЛОВУ, руководителю Саха (Якутского) межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.

В этот же день отмечает свой день рождения Оксана Тагировна МИХАЙЛОВА, генеральный директор ООО «Виват».

Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Афанасьевна МЕКУМЯНОВА-ПИЛЬСКИ, живописец и график.

15 сентября отмечает свой день рождения Надежда ЖИРКОВА, известный фотограф.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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