Сегодня день рождения руководителей, художницы и фотографа
Сегодня день рождения руководителей, художницы и фотографа
Сегодня, 15 сентября исполнился 51 год Олегу Викторовичу ВОРОШИЛОВУ, руководителю Саха (Якутского) межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации.
В этот же день отмечает свой день рождения Оксана Тагировна МИХАЙЛОВА, генеральный директор ООО «Виват».
Сегодня отмечает свой день рождения Ирина Афанасьевна МЕКУМЯНОВА-ПИЛЬСКИ, живописец и график.
15 сентября отмечает свой день рождения Надежда ЖИРКОВА, известный фотограф.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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