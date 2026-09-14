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14.09.2026 16:32
чтение: 0 мин
Интересное
#логика

Задачка на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?

задачка на логику
задачка на логику

Иногда за неровным ростом чисел скрывается простое правило. Такая задачка на логику может быть решена без сложных формул — достаточно внимательно сравнить соседние числа.

Перед вами последовательность:

2, 5, 11, 20, 32, ?

Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? Попробуйте найти закономерность самостоятельно, прежде чем переходить к подсказке и ответу.

Подсказка

Обратите внимание не на сами числа, а на то, на сколько каждое из них больше предыдущего. Выпишите разности по порядку — они образуют свой небольшой ряд.

Уже догадались? Тогда проверьте решение ниже.

Решение (открыть нажав здесь)

Вычтем из каждого числа предыдущее:

  • 5 − 2 = 3;
  • 11 − 5 = 6;
  • 20 − 11 = 9;
  • 32 − 20 = 12.

Получилась последовательность 3, 6, 9, 12. Здесь закономерность заметить проще: каждая следующая разность увеличивается на три.

Продолжая это правило, получаем следующую прибавку — 15. Прибавим её к последнему известному числу:

32 + 15 = 47.

Ответ: 47

Полный ряд выглядит так:

2, 5, 11, 20, 32, 47.

Секрет задачи — в растущем шаге: каждый раз мы прибавляем на три больше, чем в предыдущий. Когда закономерность не видна сразу, сравнение соседних чисел — хороший способ начать поиск.

А сможете продолжить ряд ещё на одно число?

Ранее мы писали о тесте на грамотность.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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