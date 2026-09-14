Задачка на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?
Иногда за неровным ростом чисел скрывается простое правило. Такая задачка на логику может быть решена без сложных формул — достаточно внимательно сравнить соседние числа.
Перед вами последовательность:
2, 5, 11, 20, 32, ?
Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? Попробуйте найти закономерность самостоятельно, прежде чем переходить к подсказке и ответу.
Подсказка
Обратите внимание не на сами числа, а на то, на сколько каждое из них больше предыдущего. Выпишите разности по порядку — они образуют свой небольшой ряд.
Уже догадались? Тогда проверьте решение ниже.
Решение (открыть нажав здесь)
Вычтем из каждого числа предыдущее:
- 5 − 2 = 3;
- 11 − 5 = 6;
- 20 − 11 = 9;
- 32 − 20 = 12.
Получилась последовательность 3, 6, 9, 12. Здесь закономерность заметить проще: каждая следующая разность увеличивается на три.
Продолжая это правило, получаем следующую прибавку — 15. Прибавим её к последнему известному числу:
32 + 15 = 47.
Ответ: 47
Полный ряд выглядит так:
2, 5, 11, 20, 32, 47.
Секрет задачи — в растущем шаге: каждый раз мы прибавляем на три больше, чем в предыдущий. Когда закономерность не видна сразу, сравнение соседних чисел — хороший способ начать поиск.
А сможете продолжить ряд ещё на одно число?
Ранее мы писали о тесте на грамотность.
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