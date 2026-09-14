Задачка на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?

задачка на логику

Иногда за неровным ростом чисел скрывается простое правило. Такая задачка на логику может быть решена без сложных формул — достаточно внимательно сравнить соседние числа.

Перед вами последовательность:

2, 5, 11, 20, 32, ?

Какое число должно стоять вместо вопросительного знака? Попробуйте найти закономерность самостоятельно, прежде чем переходить к подсказке и ответу.

Подсказка

Обратите внимание не на сами числа, а на то, на сколько каждое из них больше предыдущего. Выпишите разности по порядку — они образуют свой небольшой ряд.

Уже догадались? Тогда проверьте решение ниже.

Решение (открыть нажав здесь) Вычтем из каждого числа предыдущее: 5 − 2 = 3 ;

; 11 − 5 = 6 ;

; 20 − 11 = 9 ;

; 32 − 20 = 12. Получилась последовательность 3, 6, 9, 12. Здесь закономерность заметить проще: каждая следующая разность увеличивается на три. Продолжая это правило, получаем следующую прибавку — 15. Прибавим её к последнему известному числу: 32 + 15 = 47. Ответ: 47 Полный ряд выглядит так: 2, 5, 11, 20, 32, 47.

Секрет задачи — в растущем шаге: каждый раз мы прибавляем на три больше, чем в предыдущий. Когда закономерность не видна сразу, сравнение соседних чисел — хороший способ начать поиск.

А сможете продолжить ряд ещё на одно число?

Ранее мы писали о тесте на грамотность.