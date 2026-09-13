Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

13.09.2026 12:49
чтение: 1 мин
Образование
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: Сможете найти ошибки в этих фразах?

Тест на грамотность: Сможете найти ошибки в этих фразах?

Проверьте себя: Простой тест на грамотность, в котором ошибаются многие

Грамотная речь — как устная, так и письменная — играет ключевую роль в повседневном и профессиональном общении. Она не просто помогает точно доносить мысли, но и формирует первое впечатление о человеке, подчёркивает его уважение к собеседнику и повышает авторитет в глазах коллег и друзей.

Проверьте свои знания прямо сейчас! Внимательно прочитайте четыре фразы ниже и попытайтесь найти в них ошибки:

  1. Я согласился скрепя сердце.
  2. Он был отважный войн.
  3. Нет у меня пятиста рублей.
  4. Это твой будующий муж!

Правильные ответы и разбор ошибок

  • Я согласился скрепя сердце (Ошибки нет). Многие ошибочно пишут «скрипя», путая устойчивое выражение с глаголом скрипеть. На самом деле фразеологизм происходит от глагола скрепить (сделать крепким, сжать). Скрепить сердце — значит собрать волю в кулак.
  • Он был отважный войн. Слово воин пишется с буквой и. Форма с й (войн) возникает из-за неверной аналогии со словами вроде герой или строй, однако в именительном падеже единственного числа правильно только воин.
  • Нет у меня пятиста рублей. При склонении сложных числительных от 500 до 900 изменяются обе части. В родительном падеже правильно говорить и писать пятисот (нет кого? чего?пяти + сот). Форма пятиста — распространенная разговорная ошибка.
  • Это твой будующий муж! В слове будущий нет буквы ю. Действительное причастие настоящего времени образуется от основы глагола будут с помощью суффикса -ущ- (буд-ущ-ий). Буква ю появляется по аналогии со словом следующий (от следуют/след-ующ-ий), но в слове будущий она лишняя.

Регулярное решение подобных упражнений помогает тренировать языковое чутьё, развивать внимательность к тексту и избавляться от закрепившихся речевых штампов. Чем чаще вы разбираете сложные случаи и распространенные правила, тем увереннее и грамотнее формулируете свои мысли в ежедневной переписке и устной речи.

Читайте также: Тест по русскому: найди ошибки в этих фразах и проверь свою грамотность!

Тест по русскому: найди ошибки в этих фразах и проверь свою грамотность!

Читайте также:

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное