15.09.2026 01:45
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Холод собачий: Зима пришла без предупреждения
Холод собачий: Зима пришла без предупреждения
В центре, на юге, западе, по нижней Лене, Верхоянью небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ветер умеренный, на побережье порывистый до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -7-12°, при осадках -2,+3°, днем +1+6°, на северо-востоке +9+14°, на побережье -4,+1°.
В Якутске ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, дождь, ветер западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Температура ночью -2-4°, днем +1+3°
Сегодня день рождения руководителей, художницы и фотографа
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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