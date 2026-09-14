Холод собачий: Зима пришла без предупреждения

В центре, на юге, западе, по нижней Лене, Верхоянью небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ветер умеренный, на побережье порывистый до 15-19 м/с. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях -7-12°, при осадках -2,+3°, днем +1+6°, на северо-востоке +9+14°, на побережье -4,+1°.

В Якутске ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег, дождь, ветер западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Температура ночью -2-4°, днем +1+3°

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