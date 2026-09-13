Вот и всё: Столицу накрывает первым мокрым снегом

На севере, в центре, юге, востоке небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, в северных районах снег. Ветер умеренный, порывы до 9-14 м/с, по Нижней Лене до 15-18 м/с, в Булунском, Анабарском районах до 19-24 м/с, на побережье местами 26-31 м/с. Температура ночью -3,+2°, на юге, юго-западе +2+7°, на севере -3-8°, в низинах -8-13°, днем +1+6°, на юге, юго-западе, северо-востоке +6+11°.

В Якутске небольшой дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, утром и днем порывы 9-14 м/с. Температура ночью -1,+1°, днем +3+5°

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