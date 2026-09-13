Мистические моменты при создании фильма об этно-рок-группе «Чолбон»

Ах, недаром лучше хлеба

Жадным глазкам балаган.

Темнокудрый мальчуган,

Он недаром смотрит в небо!

По душе ему курган,

Воля, поле, даль без меры…

Он рождён в лучах Венеры,

Голубой звезды цыган.

М. Цветаева, «ВЕНЕРА», 1911 г.

1 октября 2026 года во всех кинотеатрах на показ выйдет документальный фильм Надежды Юмшановой — Кыйаара о творчестве легендарной этно-рок-группы «Чолбон», который в этом году празднует 40-летие.

За продюсирование проекта о группе «Чолбон» взялись известные якутские кинематографисты — Сардана Саввина и Любовь Борисова, творческий тандем которых запомнился зрителям многими яркими и содержательными фильмами.

Не одно поколение выросло на вдумчивой музыке группы «Чолбон», которая еще в то время «железного занавеса» достигла международного признания после выступлений совместно со Степанидой Борисовой. На российских культовых подмостках рок-фестивалей как «Мирный поет о мире» (1987), «Рок-Азия» (1990), «Программа-А» (1990) признана лучшей авангардной рок-группой СССР.

Так начиналась эпоха рок-группы «Чолбон», созданной братьями Ильиными при участии знакового певца Никифора Семенова, музыкантов Юрия Васильева, Гаврила Сазонова, Игоря Сортолова, Александра Иванова.

Автор фильма Кыйаара не ограничилась архивными документами, а получила у живых легенд музыкальной индустрии интервью в городах Москва, Тула, Тамбов. В фильме увидите трогательные встречи уже давно остепенившихся рок-музыкантов, их вдумчивые беседы.

Ведь рок-музыка зарождается от глубоких переживаний, дум, желания пробудить внутренние силы и прояснить заплутавшие мысли. Возникновение и апогей творчества группы в 1986-1994 годах совпал с временем перестройки, когда многие задумывались, как дальше жить, как выбраться из застоя. В это время архаичная философия группы «Чолбон», сформированная Тумус Мэхээлэ — «духовным отцом якутского рока», явилась тем родником, в котором нуждались многие. Так многие песни группы заложили фундамент под всё уникальное явление, известное как «якутский этно-рок», который является синтезом общеизвестной рок-музыки и якутского фольклора с включением шаманских ритуального танца и камлания — все это впоследствии в музыкальной индустрии назовут музыкальным шаманством. Уникальным является, что в творчестве этно-рок-группы «Чолбон» воспевалось единение с Природой, укрепление троединства Кут-Сүр, тягучие медитативные композиции основывались на философии эпоса — Олонхо, музыканты олицетворяли образы трех миров, вели борьбу добра и зла — непременно воспевали Алгыс за становление благоденствия и гармонии.

Так звуки дүҥүрэ (бубна), күпсүүрэ (барабаны) будто передавали послания древних предков… В пронзительных соло электрогитар народ услышал глубокую тоску и страдания из-за разрушительных последствий глобализации, плач матери-Природы, ее стенания из-за варварского отношения…

Так проникновенно исполнил Никифор Семенов композицию «Уһуктуу» — это все так же актуально и сегодня (доступно в ютубканале). Будто слышится благословение верхних миров…

Результата в любом деле можно достичь, если ты одержим своей идеей. Так, автор этого уникального документального фильма про этно-рок-группу «Чолбон» загорелась этой идеей еще в 2014 г. С тех пор она не пропускала выступления группы, познакомилась с музыкантами, что они тоже прониклись и согласились на создание фильма. Так на днях исполнится заветная мечта Кыйаары и ее документальный фильм выйдет на широкий экран. Ведь она еще с детства вдохновлялась творчеством этой легендарной группы, что в том числе повлияло на то, что сама тоже создает музыкальные композиции.

Яркие личности выдает сильный род. Так, Кыйаара родилась и выросла в Верхоянском районе. Ее бабушка родом из с. 1 Кулятцы Вилюйского района — Варвара Захаровна Кириллина, известный учитель, основатель музея «Полюс Холода». Отец Мир Афанасьевич Юмшанов — Учитель Года России 1996 г. Прадед Кыйаары — Григорьев Захар Григорьевич — первый коммунист с. 1-Кулятцы Вилюйского района, председатель колхоза в тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 и послевоенное время.

Из данного рода вышли династия педагогов, известных юристов, медицинских работников, а также чемпион мира среди студентов по вольной борьбе Эдуард Григорьев. Поэтому не занимать у Кыйаары целеустремленности и настойчивости.

Сама Кыйаара удивляется, что при создании фильма встречалась с мистическими моментами. Так, во сне явился ныне покойный Намолий Ильин и будто благословил выход фильма…

А когда познакомилась с супругой Никифора Семенова — Анфисой Семеновой, она так и сообщила, что ей во сне явился Никифор Семенов и торопился сообщить, что направляет человека с документами. А на пороге их дома с камерой явилась Кыйаара — это разве не знак свыше?! А когда перебирали архив, Анфиса Семенова нашла афишу одного из концертов Никифора Семенова, где она впервые заметила ранее оставленную без должного внимания запись, оставленную самим Никифором Семеновым: «Когда-нибудь да вспомните меня — отца семейства».

Впереди еще премьера, волнительные дни. Но Кыйаара вздохнула и еще внимательно созерцает звездное небо и радостно улыбается, когда находит яркую звезду: ведь сверху они видят, благословляют, вдохновляют — ведь люди живы, пока мы о них помним.

Приходите на премьеру документального кино о группе «Чолбон» 1 октября 2026 г.

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Антонина УСКЕЕВА, сентябрь, Якутск.