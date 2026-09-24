Подведены итоги проекта «От Кулаковского до Гамзатова»

Подведены итоги межрегионального проекта «От Кулаковского до Гамзатова», посвящённого Году единства народов России, Году культуры в РС (Я) и Пятилетию А.Е. Кулаковского (2022-2027 гг.). Тема заседания — «Культурный мост. Якутия — Дагестан: итоги, смыслы, перспективы».

Модерировал встречу заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» РС (Я) Афанасий Владимиров.

Заседание открылось стихотворением А.Е. Кулаковского «Сон шамана» в исполнении народного артиста РС (Я) Дмитрия Артемьева.

В ходе трёх блоков программы — «Хроника проекта», «Переводы как мост дружбы. Наследие как живой диалог» и «От слов — к делу: медиа, общество, партнёрство» — участники обсудили результаты межрегионального сотрудничества Якутии и Дагестана, перспективы продолжения проекта.

Победитель республиканского конкурса «Гамзатовские чтения», студент Якутского музыкального колледжа им. Марка Жиркова, родом из с. Кебергеня Абыйского улуса Ярослав Слепцов прочитал стихотворение Р.Г. Гамзатова на русском, якутском и эвенском языках.

С приветственным словом и награждениями выступил министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин. Состоялось также награждение от РО ООГО «АНР» РС (Я). В завершение участники обсудили предложения по развитию проекта.

В этот же день в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся Пятый республиканский конкурс исполнителей чабырҕаха. В 2026 году в конкурсе приняли участие 145 человек из Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Намского, Кобяйского, Таттинского и Верхоянского улусов.

Межрегиональный культурно-просветительский проект «От Кулаковского до Гамзатова» стартовал 16 марта 2026 года в Якутске и объединил два региона — Якутию и Дагестан.

Якутский этап открылся патриотической акцией «Свет Кулаковского» и круглым столом в аппарате Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я). В мае в Якутском государственном литературном музее им. П.А. Ойунского прошла встреча «Мудрый закон человеческой дружбы». Центральным событием якутского этапа стал I Национальный праздник «Ысыах — праздник единства и дружбы народов» в Таттинском улусе (19–21 июня 2026 года).

Дагестанский этап прошёл 6-8 сентября 2026 года в Махачкале и Хунзахе. В программе — авторская экскурсия по литературной Махачкале «Единство народов и литератур — уроки дружбы», посещение Литературного музея им. Расула Гамзатова с лекцией «Мне все народы очень нравятся», круглый стол «От Кулаковского до Гамзатова» в Дагестанском государственном университете, презентация поэтической книги переводов произведений Расула Гамзатова на якутском языке «Төрөөбүт тылбынан» («На родном языке»), вечер многонациональной российской поэзии «Журавли памяти и надежды», возложение цветов к могиле Расула Гамзатова на горе Тарки-Тау и к памятнику поэту, рабочая встреча в Доме дружбы Дагестана, встреча с Муфтием, экскурсия в Литературно-мемориальный музей Гамзата Цадасы в с. Хунзах и возложение цветов к мемориальному комплексу «Белые журавли». Кульминацией стали Межрегиональная конференция руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию государственной национальной политики, «Единство народов — Сила России!» и гала-концерт «Моя семья — Россия», посвящённый Дню языков народов России.

Проведено 36 мероприятий, собравших 12 тысяч участников, опубликованы десятки статей в федеральных и республиканских СМИ, звучание литературного наследия на 20 языках народов России.

Проект доказал, что настоящее единство строится не на словах, а на общем деле. И точка в этой истории ещё не поставлена. Работа получит продолжение, а ее опыт будет востребован и в других субъектах страны.

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