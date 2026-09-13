Молодёжная ямальская группа «Хомани»: Мы — чукурушки!

12 сентября в Доме дружбы народов им. Кулаковского состоялся совместный концерт легендарного ансамбля «Сыра’сэв» и молодёжной группы «Хомани». Надо сказать, что именно с Якутска стартовал их гастрольный тур по России в в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации.

Для прославленного ансамбля «Сыра’сэв», созданного в Салехарде ещё в 1962 году, и молодого коллектива «ХОМАНИ» эти гастроли — дебют. Коллективы впервые участвуют во Всероссийском гастрольно-концертном плане и впервые представляют своё искусство в этих регионах. Как отметил управляющий ансамблем «Сыра’сэв» Павел Субботин, «для нас этот гастрольный тур по городам России — не просто поездка, а огромная ответственность и важнейший этап. Показывать культуру Ямала, знакомить жителей России с нашими традициями, с нашим творчеством, нести тепло и силу — это большая честь и ценность».

Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» — лучший творческий коллектив Ямало-Ненецкого автономного округа — ведёт системную работу по сохранению и развитию танцевального фольклора народов Севера. Через пластику и движение артисты передают образы тундры, огня, птиц, оленя и природных стихий. Особый колорит программе придает молодёжный этно-коллектив «ХОМАНИ», работающий на стыке этники и k-pop. Участницы коллектива привносят в представление современное звучание, наглядно демонстрируя, как традиционная культура обретает актуальные, яркие и свежие формы.

Зрителям были представлены самые яркие номера: «Стерхи», «Огонь», «Шторм», «Царевна Оби», «По льду». Каждый номер — это тщательно продуманный спектакль, который сочетает элементы народного танца и современные хореографические эксперименты. Авторские костюмы, вдохновлённые традиционными орнаментами, дополнили завораживающее зрелище.

После концерта автору удалось встретился с участницами «Хомани» и поговорить эксклюзивно специально для SakhaLife:

— Нашей группе практически только год, репертуар состоит из песен, которые представляют собой музыкальный синтез этники и современного звучания и хореографии, например, есть с корейской поп-музыкой, поём на ненецком и русском языках. Да, мы рисковали, что сделали такой эксперимент, так как наш народ привык к этнике без такого смешивания, но затем аудитория нас полюбила, и мы сейчас довольно популярная группа.

«Хомани» переводится как «хорошая девочка», нас зовут — Арина, Кристина, Софья, Ира и Альбина.

Вы правы, нашим музыкальным автором является талантливый якутский музыкант Айтал Алексеев — URAAN, с которым мы познакомились, когда он приезжал к нам в Ямал, с тех пор плотно сотрудничаем и он нас называет «чукурушками», что довольно мило!

Мы же хотим и дальше пропагандировать нашу родную культуру путем музыки, а так же завоевать целый мир!

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Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН.