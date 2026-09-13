Болезнь, о которой не принято говорить

— Само слово «чесотка» нередко вызывает неловкость и ассоциации с плохой гигиеной, неблагополучием или «грязной кожей», но как врач-дерматовенеролог я хочу сразу разрушить этот миф: чесотка не является признаком нечистоплотности, — говорит врач ЯРКВД Евгения Пинигина.-Заразиться ею может любой человек, независимо от возраста, социального статуса и того, насколько тщательно он соблюдает правила личной гигиены. Чесотку вызывает микроскопический паразит — чесоточный клещ Sarcoptes scabiei var. hominis. Самка клеща внедряется в поверхностный слой кожи, где прокладывает ходы и откладывает яйца. Именно реакция организма на клеща, его яйца и продукты жизнедеятельности приводит к характерному зуду и высыпаниям. По данным Всемирной организации здравоохранения, чесоткой в мире в любой момент времени страдают не менее 200 миллионов человек.

— Как происходит заражение, Евгения Андреевна?

— Главный путь передачи — длительный тесный контакт «кожа к коже». Поэтому чесотка особенно легко распространяется среди людей, которые живут вместе и имеют регулярный тесный контакт.

— Возможно ли заразиться, если пользоваться полотенцем, например, которым пользовался больной?

— Заражение через одежду, полотенца или постельное бельё возможно, но при обычной чесотке этот путь значительно менее значим, чем непосредственный контакт с кожей. Исключение — так называемая корковая, или норвежская, чесотка: при ней количество клещей на коже может быть огромным, поэтому заразность существенно выше. Именно поэтому появление чесотки у одного члена семьи — это не только его личная проблема. Необходимо оценить всех людей, которые имели с ним тесный контакт.

— Какие симптомы скажут о том, что ты подхватил чесотку?

— Классический признак чесотки — сильный зуд, который особенно выражен вечером и ночью. Однако только по зуду диагноз поставить нельзя. Врач обращает внимание на характер высыпаний и их расположение.

— Где обычно появляется зуд?

-Типичные места: межпальцевые промежутки кистей, запястья, боковые поверхности пальцев, живот и область вокруг пупка,ягодицы, поясница и область пояса, внутренняя поверхность бёдер, половые органы, у женщин могут поражаться ареолы и кожа молочных желез. У детей картина может быть значительно более распространённой: высыпания могут появляться на ладонях, подошвах, стопах и даже волосистой части головы. Особенно характерный элемент — чесоточный ход. Это тонкая извилистая или прямая линия на коже, внутри которой находится клещ. Иногда ход бывает настолько малозаметным, что пациент его не замечает. У взрослых мужчин чесотка нередко проявляется зудящими узелками на половом члене и мошонке. Такие высыпания могут сохраняться даже после уничтожения клеща из-за длительно существующей иммунной реакции кожи.

— Почему человек может не знать, что заразился?

— У чесотки есть важная особенность — инкубационный период. При первом заражении выраженный зуд может появиться только через несколько недель. При повторном заражении организм реагирует значительно быстрее, поэтому человек может уже быть заражён и передавать заболевание близким, ещё не понимая, что у него чесотка. В то же время у членов семьи, которые заразились от него, симптомы могут отсутствовать. Это одна из причин, почему лечение только того человека, у которого появились высыпания, часто заканчивается повторным заражением.

— Тогда с диагностировать чесотку, наверное, очень сложно?

— Диагноз можно поставить без десятков анализов. В большинстве случаев диагноз чесотки устанавливается клинико-дерматологически, то есть на основании жалоб и характерной картины поражения кожи. Дополнительно врач может использовать дерматоскопию — исследование кожи с многократным увеличением. Также возможно микроскопическое исследование соскоба с подозрительного участка, позволяющее обнаружить клеща, яйца или его элементы.

— Как лечат чесотку сегодня?

— Современное лечение направлено непосредственно на уничтожение чесоточного клеща. При выборе препарата врач учитывает возраст пациента, беременность, массу тела, наличие сопутствующих заболеваний, форму чесотки и другие обстоятельства.

Особого внимания требует корковая чесотка. При ней образуются плотные корки и шелушение, а количество паразитов может достигать тысяч и даже миллионов. При этом, вопреки распространённому мнению, зуд иногда выражен незначительно или отсутствует. Такая форма чрезвычайно заразна и требует интенсивного лечения под медицинским наблюдением, поэтому при подтверждённой чесотке необходимо одновременно обследовать и, согласно рекомендациям врача, проводить лечение людей, имевших тесный контакт с заболевшим. Это касается даже тех, у кого пока нет никаких симптомов.

— Почему после лечения зуд может сохраняться?

— Это очень важный момент.Пациент успешно провёл лечение, клещ уничтожен, но кожа продолжает чесаться. Возникает закономерный вопрос: «Значит, лечение не помогло?». Не обязательно.Зуд при чесотке связан не только с самим присутствием клеща, но и с иммунной реакцией организма. Поэтому после эффективного лечения зуд может сохраняться ещё одну-две недели, постепенно уменьшаясь. Но если зуд не уменьшается, появляются новые чесоточные ходы или свежие типичные высыпания, необходимо повторно обратиться к врачу.

Итак, берегите кожу, не стесняйтесь обращаться к дерматологу и не занимайтесь самолечением!

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