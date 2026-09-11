«Узбагойтесь»: Ответ Росприроднадзора возмущенным жителям дома Чехова 68

История со сливом стоков возле дома № 68 на улице Чехова в Якутске получила продолжение. Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) сообщило об объявлении предостережения МУП «Жилкомсервис». Обращение жителя также направлено в Минэкологии Якутии, Роспотребнадзор и городскую администрацию.

Что ответил Росприроднадзор

В письме за подписью руководителя управления Х. Ю. Бекбузарова говорится, что ведомство рассмотрело обращение относительно массового слива фекальных вод в жилой застройке по адресу: Якутск, улица Чехова, 68.

«Управлением объявлено предостережение в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ „ЖИЛКОМСЕРВИС“ ГОРОДСКОГО ОКРУГА „ГОРОД ЯКУТСК“ о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщается в документе.

Кроме того, для рассмотрения по компетенции обращение перенаправили в три органа:

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);

Окружную администрацию города Якутска.

Основанием для перенаправления указана часть 3 статьи 8 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

«Жилкомсервис» ранее ссылался на профилактические работы

Как ранее сообщал SakhaLife, в письме от 27 августа 2026 года директор МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов объяснял работы на этом участке плановой профилактикой.

По данным публикации, предприятие ссылалось на распоряжение окружной администрации об откачке воды из заниженных мест дорожного полотна, в том числе на улице Чехова. Целью называлось предотвращение подтоплений, повреждения канализационной сети и разлива поверхностных вод.

Таким образом, по версии коммунальщиков, в колодец сливали поверхностную воду, а не фекальные стоки. В новом ответе Росприроднадзора сведений, позволяющих установить состав сливаемой жидкости, не приведено.

Экологи установили владельца машины

В той же публикации SakhaLife сообщалось о действиях Якутского комитета государственного экологического надзора. Через Госавтоинспекцию комитет установил владельца КАМАЗа, фигурировавшего в жалобах.

Согласно приведённому изданием содержанию ответа экологов, после получения необходимых данных планировалось возбудить административное производство в отношении водителя по статье 7.20 КоАП РФ. Она касается самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения либо самовольного пользования ими.

При этом сообщение о планах возбудить производство не подтверждает, что дело впоследствии было возбуждено или завершилось наказанием. Сведений о его результатах в письме Росприроднадзора нет.

Решена ли проблема?

Объявленное «Жилкомсервису» предостережение — профилактическая мера, а не штраф. Само по себе оно не означает установления вины предприятия в описанном заявителем сливе.

В ответе ведомства не сообщается, проводилось ли обследование территории, отбирались ли пробы и выявлено ли загрязнение. Нет также информации о прекращении предполагаемого слива или проведении очистных работ.

Новый документ подтверждает реакцию Росприроднадзора на обращение, но пока не даёт ответа на главный для жителей вопрос: устранена ли ситуация, ставшая причиной жалобы. Мы продолжим следить за ситуацией.

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