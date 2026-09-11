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12.09.2026 03:15
чтение: 1 мин
Здоровье
#УФСИН
#Якутия
#Якутский республиканский наркологический диспансер
#ЯРНД

Врач-психиатр-нарколог провела лекцию для осужденных

Врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Арианна Воронова провела лекцию-беседу с осужденными без изоляции от общества о влиянии алкоголя и наркотиков на здоровье, качество жизни и отношения с близкими. Для осужденных, в отношении которых применяется исполнительная пробация, организовано консультирование. В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН прошли мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

Врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Арианна Воронова рассказала осужденным без изоляции от общества, что день трезвости – не просто дата в календаре, а повод задуматься о влиянии алкоголя и наркотиков на качество жизни, состояние организма и отношения с близкими.

Специалист подчеркнула, что здоровый образ жизни – это не временный отказ от вредных привычек, а осознанный выбор в пользу активного долголетия, общения с окружающими, продуктивной работы и интересных, наполненных глубоким смыслом событий.

Некоторые из осужденных поделились историями о том, как алкоголь и наркотики разрушили их жизнь, и поблагодарили сотрудников инспекции за помощь в преодолении зависимости. 

После лекции-беседы прошло консультирование для осужденных, в отношении которых применяется исполнительная пробация.

Указанные осужденные состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции, находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в оказании медицинской и психологической помощи для достижения стойкой ремиссии и отказа от употребления алкоголя и наркотических веществ.

Кроме этого, мероприятия организованы в межмуниципальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН в районах Якутии.

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Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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