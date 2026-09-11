Эти кабачки на гриле съедают раньше мяса — весь секрет в надрезах и маринаде

кабачки на гриле гармошкой

Раньше кабачки на гриле у меня получались через раз: то пересыхали, то становились водянистыми, то прилипали к решётке. Я уже почти смирилась с тем, что это просто гарнир «для тех, кто не хочет мяса».

Всё изменилось, когда я попробовала нарезать их гармошкой и добавить в маринад вяленые помидоры. Теперь кабачки исчезают со стола одними из первых. А самое приятное — для этого не нужны ни сложные соусы, ни долгая подготовка.

Почему я больше не режу кабачки кружочками

Кружочки удобно жарить, но за ними приходится следить: тонкие легко пересушить, а при недостаточном жаре вместо румяной поверхности получается мягкая, влажная мякоть.

С нарезкой «хассельбак» всё иначе. Кабачок остаётся целым, но частые поперечные надрезы превращают его в гармошку. Между ломтиками можно распределить маринад, а сами края при запекании слегка подрумяниваются.

Главная хитрость — не прорезать кабачок до конца. Тогда он сохранит форму, а внутри останется нежным.

Что понадобится

На 2–3 порции:

2 молодых кабачка среднего размера, лучше не слишком толстых;

4–6 вяленых помидоров в масле;

2–3 столовые ложки масла из банки с помидорами;

1–2 зубчика чеснока;

½ чайной ложки сушёного орегано;

щепотка чили — по желанию;

соль по вкусу;

немного пармезана или феты — для подачи, если хочется.

Кабачки с плотной мякотью и мелкими семенами подойдут лучше всего. Крупные переросшие плоды с рыхлой серединой я оставляю для других блюд.

Как сделать гармошку и не разрезать кабачок насквозь

Вымытые кабачки обсушиваю и кладу на доску. Вдоль каждого с двух сторон размещаю ручки деревянных ложек или палочки одинаковой толщины: они служат ограничителями для ножа.

Делаю поперечные надрезы примерно через 4–5 мм, оставляя снизу целую перемычку.

У концов режу особенно осторожно: из-за округлой формы ограничители не всегда останавливают нож вовремя.

Получается аккуратная гармошка. Сильно раскрывать её не нужно — достаточно слегка раздвигать соседние ломтики, когда будете добавлять маринад.

Тот самый маринад: не только масло и соль

Вяленые помидоры мелко рублю почти в пасту. Добавляю масло из банки, измельчённый чеснок, орегано и щепотку чили.

С солью не спешу: помидоры уже могут быть достаточно солёными, особенно если в конце планируется сыр.

Получается густая ароматная смесь. Помидоры дают насыщенный вкус, чеснок — остроту, а масло помогает распределить всё это между ломтиками.

Самое важное — промазать надрезы, а не только поверхность. Я слегка раскрываю их пальцами и добавляю маринад маленькой ложкой или кулинарной кистью. Это занимает несколько минут, но именно так приправа оказывается не только снаружи.

Толстый слой помидоров и чеснока сверху не оставляю: на жаре они могут подгореть раньше, чем приготовится кабачок.

Как приготовить кабачки на гриле, чтобы они не сгорели

Для такой нарезки я выбираю умеренный непрямой жар: кабачки должны постепенно пропечься, а не обуглиться снизу.

На угольном гриле сдвигаю угли в сторону и готовлю рядом с ними, не прямо над самым сильным жаром. Удобнее всего использовать гриль с крышкой.

Кабачки кладу надрезами вверх в неглубокую жаропрочную форму или на поддон из фольги. Верх оставляю открытым. Переворачивать гармошки не нужно: так маринад лучше удерживается внутри, а ломтики не ломаются.

Закрываю крышку и готовлю до мягкости. Первую проверку делаю через 20–25 минут; целым кабачкам нередко требуется 30–40 минут или больше — всё зависит от толщины и жара.

Готовность проверяю тонким ножом в самой толстой части: он должен входить легко, но сам кабачок ещё должен держать форму. Если сверху уже темнеет, а внутри остаётся плотным, уменьшаю жар или переставляю подальше от углей.

Сыр — по желанию, а вот хлеб пригодится

За несколько минут до готовности можно посыпать кабачки пармезаном. Фету я предпочитаю добавлять уже перед подачей — раскрошить сверху совсем немного.

Но чаще обхожусь без сыра: вяленые помидоры, чеснок и травы дают достаточно вкуса.

Подаю кабачки горячими и поливаю соком, оставшимся в форме. Рядом кладу хлеб — собирать им этот ароматный соус едва ли не вкуснее, чем есть сами овощи.

Раньше я готовила кабачки, чтобы дополнить мясо. Теперь ставлю их на гриль ради них самих. И советую не откладывать свою порцию на потом: у нас это блюдо долго на столе не задерживается.

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