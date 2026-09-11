Где неверно стоит ударение? Проверьте свою грамотность за одну минуту

9 из 10 делают ошибки в этих словах! А вы знаете, где неверно стоит ударение?

Грамотность — это не просто школьная оценка, это наша «визитная карточка» в обществе. В письменной речи она помогает точно доносить мысли, избегая двусмысленности, а в устной — формирует образ уверенного, образованного и надежного человека. Неправильное ударение способно мгновенно испортить впечатление даже от самой блестящей презентации или глубокого диалога. Чистота речи напрямую влияет на то, как нас воспринимают коллеги, партнеры и друзья.

Сегодня мы предлагаем вам пройти короткий тест на знание орфоэпических норм русского языка. Перед вами четыре популярных слова, в которых люди чаще всего совершают ошибки.

Задача: внимательно посмотрите на список и определите, в каких словах ударение проставлено НЕВЕРНО.

квартАл звОнят углубИть красивЕе

Попробуйте дать ответ самостоятельно, не заглядывая в словари. Получилось найти «нарушителей»? Теперь давайте сверимся с правилами.

Правильные ответы и разбор

В предложенном списке допущены ошибки в двух словах из четырех.

1. квартАл — ВЕРНО. Вопреки распространенному мифу, ударение в этом слове не зависит от значения. И когда мы говорим о части города, и когда речь идет о четверти финансового года — ударение всегда падает на второй слог. Говорить «квАртал» — грубая ошибка.

2. звОнят — НЕВЕРНО. Это слово — настоящий «чемпион» по ошибкам. Согласно строгой литературной норме, ударение в этом глаголе и всех его формах падает на окончание: звонЯт, звонИшь, звонИт. Вариант «звОнят» считается признаком низкой речевой культуры.

3. углубИть — ВЕРНО. Многие ошибочно говорят «углУбить», однако в глаголах на «-ить» ударение часто смещается на последний слог. Правильно только так: углубИть, углублЮ, углубИт.

4. красивЕе — НЕВЕРНО. Сравнительная степень прилагательного «красивый» часто произносится с ошибкой. Запомните: ударение в этом слове неподвижно и остается на том же слоге, что и в начальной форме. Правильно: красИвее.

Чем полезны такие упражнения на каждодневной основе?

Регулярная проверка собственных знаний и работа над своей речью приносят колоссальную пользу:

Формирование авторитета: Человек, который правильно ставит ударение, подсознательно воспринимается как более компетентный специалист и интеллектуальный собеседник.

Человек, который правильно ставит ударение, подсознательно воспринимается как более компетентный специалист и интеллектуальный собеседник. Развитие нейронных связей: Изучение норм языка — это отличная гимнастика для мозга. Запоминание сложных форм слов улучшает память и когнитивную гибкость.

Изучение норм языка — это отличная гимнастика для мозга. Запоминание сложных форм слов улучшает память и когнитивную гибкость. Уверенность в себе: Когда вы точно знаете, как произносится слово, вы избавляетесь от пауз и сомнений в разговоре, ваша речь становится плавной и убедительной.

Когда вы точно знаете, как произносится слово, вы избавляетесь от пауз и сомнений в разговоре, ваша речь становится плавной и убедительной. Сохранение культуры: Чистая речь помогает сохранять красоту и богатство русского языка, защищая его от упрощения и искажения.

Всего пара минут в день на такие тесты — и ваша речь станет эталонной! А в скольких словах сегодня ошиблись вы? Поделитесь результатом в комментариях!

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