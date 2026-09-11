Один день из жизни Якутска в цифрах

Каждое второе воскресенье сентября отмечает свой день рождения город Якутск – столица Республики Саха (Якутия). Это один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. В этом году ему исполняется 394 года. Праздник приходится на 13 сентября.

Современный Якутск – крупный административно-политический, экономический, культурный и научный центр Дальневосточного федерального округа. В течение дня в городе происходит множество экономических процессов, которые можно представить через расчет среднедневных значений отдельных показателей за 2025 год.

Ежедневно в Якутске выходит на работу 88165 работников различных организаций (без субъектов малого предпринимательства). Строится в среднем 1266,0 квадратных метров жилья, из них 566,7 квадратных метров – в многоквартирных жилых домах. Кроме того, в день вводят 1,9 квадратных метра торгово-офисных центров.

Горожане и гости столицы делают покупки в розничных магазинах в среднем на 148 млн рублей и тратят в заведениях общественного питания 2,7 млн рублей.

Сельхозпроизводители выпускают 2,7 тонны скотины и птицы на убой в живом весе, 9,1 тонны молока сырого, 289 тыс. штук яиц и даже 5 килограммов меда. Собирают 409,8 центнеров картофеля и 307,4 центнера различных овощей.

В гостиницах, гостевых домах, отелях и других средствах коллективного размещения ежедневно проживают 438 граждан Российской Федерации и 16 иностранцев.

Читайте так же Продолжается реконструкция Дома-интерната в Якутске