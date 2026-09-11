Образование меняется, меняемся вместе с ним и мы

В эти дни профессорско-преподавательский состав сотрудников Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II принимает участие в сентябрьских совещаниях педагогической общественности нескольких улусов, предоставляя «перезагрузку» своей деятельности в век информации, интеграции и трансформации, как то: введение и развитие Искусственного интеллекта, тиражирование авторских проектов «Сетевой учитель», «Ассистент учителя», «Многопрофильный учитель», «Индивидуальный образовательный маршрут» учителя, разбор каждого задания ЕГЭ и ОГЭ по всем экзаменационным предметам.

Отметим, нынешние педсоветы приобрели особое историческое и общественное значение, проходя под эгидой сразу нескольких знаковых дат: Года Единства народов России, Года дошкольного образования в России, Года культуры в Республике Саха (Якутия), выборов в Государственную думу Российской Федерации.

8 сентября масштабное мероприятие педагогов Намского улуса прошло под девизом «Муниципальная система образования: от вызовов к результатам», а также в рамках празднования 130-летия выдающегося государственного деятеля Ильи Егоровича Винокурова и 155-летия системы образования в улусе.

По приглашению организаторов в работе совещания приняла участие представительная делегация экспертов института в составе: Сарданы Ушницой, к.п.н., заместителя директора по НИР; Галины Алексеевой, д.п.н., доцента, научного руководителя; Ефросиньи Алексеевой, к.п.н., руководителя Центра стратегии и развития образования; Сарданы Третьяковой, завкафедрой воспитания и дополнительного образования; Сарданы Николаевой, старшего преподавателя кафедры стратегического развития образования; Алексея Илларионова и Айыыны Старостиной, старших преподавателей института. В рамках практической части совещания сотрудники Института провели серию актуальных семинаров, посвященных последним изменениям в образовательном законодательстве, ответили на ключевые вопросы слушателей.

В Горном улусе 10 сентября по теме «Повышение качества образования: время трансформации 2026» состоялся образовательный маршрут учителей по 6 локациям: «Новая модель управления». Руководители, методисты ОО обсудили системные показатели эффективности школы с I заместителем министра образования и науки РС(Я) Ньургуном Павловым. С напутственными словами выступили глава МР «Горный улус» Никита Андреев, председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов, I заместитель министра образования РС(Я) Ньургун Павлов, руководители ИРОиПК Сардана Ушницкая, Галина Алексеева, начальник Управления образования Варвара Сметанина и другие.

«Новые векторы предметного обучения»: учителя предметники осваивали ФГИС «Моя школа», учились применять ИИ-наставника для повышения среднего балла ГИА; «Дошкольное образование: от новых ориентиров до развития адаптивного спорта и национальных игр якутян», «Проектная деятельность»: школьники учились «упаковывать» свои проекты для грантов Росмолодежи.

Делегация экспертов в дополнение к вышеназванным представителям Института в составе: Марины Баишевой, к.п.н., доцента кафедры физико-математического образования; Марии Даниловой, руководителя центра естественно-научного и математического образования; Любови Андросовой, завкафедрой гуманитарного образования; Людмилы Прокопьевой, завкафедрой и Татьяны Колмогоровой, старшего преподавателя кафедры дошкольного, начального и инклюзивного образования, в рамках практической части совещания провели серию актуальных семинаров, посвященных последним изменениям в образовательном законодательстве, ответили на ключевые вопросы педагогов.

10 сентября в Амгинском улусе в центре внимания сентябрьского совещания встали актуальные вопросы развития системы образования, повышение качества обучения и воспитания, а также приоритеты на новый 2026–2027 учебный год. В работе совещания принял участие директор ИРОиПК Юрий Шишигин. Одним из значимых событий дня стало открытие отделения Тюнгюлюнского филиала Якутского сельскохозяйственного техникума на базе Амгинской средней школы №1 имени В.Г. Короленко. Новая площадка позволит организовать практико-ориентированную подготовку кадров по востребованному для района направлению — сельскому хозяйству. В ходе пленарной части рассмотрены основные направления развития муниципальной системы образования и задачи на предстоящий учебный год, одним из положительных результатов предыдущего учебного года отмечено развитие естественно-научной и технологической направленности подготовки школьников

9–10 сентября состоялось традиционное сентябрьское совещание работников образования Мегино-Кангаласского улуса на тему «Образование для развития: практики и возможности». Торжественная часть пленарного заседания открылась видеообращением министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который обозначил ключевые федеральные приоритеты на новый учебный год. С основными докладами о реализации государственной образовательной политики на региональном и муниципальном уровнях выступили Нюргуна Соколова, министр образования и науки РС(Я); Дмитрий Тихонов, глава Мегино-Кангаласского улуса; Ирина Плотникова, начальник управления образования. Среди приоритетных направлений выделены: цифровая трансформация, усиление воспитательного компонента, развитие профориентации и формирование здоровьесберегающей среды. Практические блоки и экспертные дискуссии прошли в 5 треках — от школьного бизнеса до туризма и цифровизации. Во второй день прошла панельная дискуссия для руководителей «Команда изменений: воспитание, здоровье, психология». Экспертные выступления Иннокентия Павлова, главврача ЦРБ; Евгении Ким, специалиста Росдетцентра; Иннокентия Ксенофонтова, директора по развитию ВШИМ РС(Я). Они призвали комплексно рассматривать стратегию развития школ через призму здоровья, межнационального общения и управленческих компетенций. Настоящим украшением дня стали презентация книги ветерана педагогического труда А.М. Апросимова «Тирэх цитаталар» и торжественное открытие памятной доски «Майа аҕыс кылаастаах оскуолата».

По итогам двух дней интенсивной работы сформирован перечень целевых показателей и практических инструментов для развития системы образования Мегино-Кангаласского улуса в 2026–2027 учебном году.

Сегодня делегация Института в том же составе продолжает свою работу в Чурапчинском улусе.

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