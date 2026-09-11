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11.09.2026 12:13
чтение: 1 мин
Происшествия
#сводка происшествий

Ножевое ранение, мошенничества: Сводка происшествий

Ножевое ранение, мошенничества и пьяные водители: сводка происшествий в Якутии за сутки

Всего за сутки в республике зарегистрированы четыре преступления. За сутки в республике зарегистрированы четыре преступления, проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

В селе Тосу Вилюйского района госпитализирован мужчина 1971 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

В Якутске возбуждены уголовные дела о мошенничествах — у двух потерпевших похищено более 1,6 млн рублей и 102 тысячи рублей по схемам «инвестиции» и ремонт автомобиля.

В Мегино-Кангаласском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Поворот не туда: Секундная спешка стоила здоровья четверым

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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