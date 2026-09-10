1,7 млн рублей: Расплата за тайный слив

Недропользователь из Алданского района заплатил более 1,7 млн рублей за загрязнение реки

Якутская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов провела с выездом на место проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что ООО «Юрский» в ходе осуществления горных работ в долине р. Орто-Сала Алданского района в результате дренирования сточных вод из технологического отстойника допустило загрязнение взвешенными веществами водного объекта, нанесло вред водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Общий размер ущерба компонентам окружающей среды составил более 1,7 млн рублей.

Прокуратура внесла недропользователю представление. По возбужденным надзорным органом делам об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта), ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водного объекта), ч. 2 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых), ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания) на юридическое лицо наложены штрафы на общую сумму 380 тыс. рублей.

В результате принятых мер причиненный окружающей среде ущерб и штрафы выплачены в бюджет в полном объеме.

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей!

Ценой своей жизни: Подвиг якутянина