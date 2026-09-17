Ложные видео о медведях наносят ущерб репутации Якутии – минэкологии предупреждает

Минэкологии Якутии выражает обеспокоенность в связи с участившимися случаями появления в социальных сетях и мессенджерах недостоверных видеороликов. В данных материалах демонстрируются сцены захода диких медведей в населенные пункты, их агрессивного поведения и нападений на людей. Значительная часть таких фейков позиционируется авторами как снятая на территории Якутии. Нередко для придания достоверности этим постановочным или сгенерированным роликам активно используются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют создавать высокореалистичные подделки.

«Подобные вбросы не только сеют панику среди населения, но и наносят прямой ущерб репутации нашей республики, создавая ложное представление о ситуации с крупными хищниками. Распространение заведомо ложной информации подрывает доверие граждан к официальным источникам и отвлекает экстренные службы от реальных задач», – отметил руководитель Департамента охоты и сохранения охотничьих ресурсов Владимир Решетников.

Минэкологии Якутии призывает граждан сохранять бдительность, критически относиться к непроверенной информации из сомнительных источников. Распространение заведомо ложной общественно значимой информации является правонарушением и влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обнаружении фактов выхода диких животных к людям просим незамедлительно сообщать по единому номеру оперативных служб 112. Только официальные сигналы позволяют своевременно реагировать на реальные угрозы.

Справка:

Административная ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена статьей 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Злоупотребление свободой массовой информации»).

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