Айсен Николаев: Есть люди уникальные. Единственные. Сильные…

Есть люди уникальные. Единственные. Сильные и умные. Рядом с ними надёжно. Они учат, вдохновляют и побуждают быть лучше. Такие люди рядом – огромное везение. Считаю, что очень повезло всем нам. Стране. России.

И Якутии, конечно. Именно его внимание к республике даёт нам возможности так развиваться. Мастер-планы наших городов, Арктика, Ленский мост, медицинские центры, школы, расселение аварийного жилья и многое другое. Мы живём по президентским программам. Спасибо. Здоровья Вам и долгих лет жизни, Победы, мира и счастья

С днём рождения, наш Президент!