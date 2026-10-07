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07.10.2026 13:20
чтение: 1 мин
Общество

Айсен Николаев: Есть люди уникальные. Единственные. Сильные…

Есть люди уникальные. Единственные. Сильные и умные. Рядом с ними надёжно. Они учат, вдохновляют и побуждают быть лучше. Такие люди рядом – огромное везение. Считаю, что очень повезло всем нам. Стране. России.

И Якутии, конечно. Именно его внимание к республике даёт нам возможности так развиваться. Мастер-планы наших городов, Арктика, Ленский мост, медицинские центры, школы, расселение аварийного жилья и многое другое. Мы живём по президентским программам. Спасибо. Здоровья Вам и долгих лет жизни, Победы, мира и счастья

С днём рождения, наш Президент!

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev

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