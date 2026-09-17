Золотодобытчик уничтожает реку Пантелейиху — СМИ

Жители Черского бьют тревогу: золотодобытчик уничтожает реку Пантелейиху

В «Якутия.Инфо» обратились жители поселка Черский Нижнеколымского района, сообщившие о загрязнении золотодобытчиками реки Пантелейиха. Информацию они сопроводили видео, подтверждающим факты загрязнения, – в частности, на нем видно множество погибшей рыбы.

Как утверждается в обращении, в результате промывки золотоносных песков и сброса сточных вод вода в реке окрасилась в грязно-желтый цвет, что привело к замору рыбы. Жители отмечают, что течение несет загрязненные воды к поселковому водозабору, который является ключевым источником питьевой воды для населения.

«Мертвая рыба в большом количестве зафиксирована в воде и на береговой линии. Данный водоем является ключевым источником питьевой воды для населения поселка. Сброс загрязненных стоков компанией ООО «Север» создает прямую, непосредственную угрозу массового отравления, жизни и здоровью жителей поселка Черский», – говорится в обращении жителей в редакцию.

По данным Rusprofile, ООО «Север» зарегистрировано в Якутске в 2008 году и специализируется на добыче руд и песков драгоценных металлов. Директором организации с декабря 2023 года является Ду Семён Семёнович.

Тот самый «душка Ду», ставший героем документального проекта «Мы и Они». В проекте шла речь о том, как Семен Ду стал гражданином России, переехал на русский Север и теперь занимается добычей драгоценных металлов. В том числе он ведет деятельность в золотоносном Алданском районе, откуда неоднократно поступают жалобы на недропользователей.

Канал Минэкологии Якутии фактически превратился в сток для школьных сайтов. Бесконечные перепосты о мероприятиях, проведенных в различных учебных заведениях, пытаются создать видимость работы. Для поиска информации о работе ведомства надо продираться через информационный мусор. Слишком много там субботников и разных экологических дат. Вот и получается, что о контроле недропользователей, из-за которых стонут Арктика и Южная Якутия – мизер на канале минэкологии. Вообще, минэкологии Якутии не отличается боевитостью. В ответ на публикации в СМИ и соцсетях ведомство публикует нейтральные или успокаивающие релизы, что никак не соответствует душераздирающим фото и видео, свидетельствующим о загрязнении хрупкой природы Севера. Стараниями минэкологии «китайский след» исчез из экологического скандала в Южной Якутии. Ценности минэкологии Якутии поставлены с ног на голову. Ведомство словно создано для того, чтобы успокаивать якутян вместо того, чтобы быть отстаивать интересы населения, охранять природу и быть грозным контролем над недобросовестными недропользователями.

Так, в ответ на публикацию в «Якутия.Инфо» Минэкологии разметило информацию о ранее проведенной ими проверке реки Пантелеехи и ручья Древний.

Минэкологии сообщает, что 10 сентября на лицензионном участке, расположенном в верховьях реки Пантелеехи, в районе ручья Древний, работала комиссия. В её состав вошли представители районной прокуратуры, администрации Нижнеколымского района, инспекции государственного экологического надзора и других надзорных органов.

На момент осмотра на участке были проведены работы по укреплению дамбы отстойника. Эти меры направлены на устранение дренажа и предотвращение возможного попадания загрязняющих веществ в окружающую среду.

Для оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы в связи с загрязнением реки Пантелеехи Нижнеколымская инспекция государственного экологического надзора совместно с государственными инспекторами Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства проведёт выездное обследование водных объектов. К работе планируется привлечь сотрудников ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» после их прибытия в посёлок Черский.

В ходе обследования специалисты проведут отбор проб природных сред.

Кроме того, ранее отобранные пробы воды из рек Пантелеехи и Древней доставлены в Якутск, в лабораторию ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ».

Результаты экспертного заключения являются основным документом для обращения в органы прокуратуры о проведении выездной проверки.

Ситуация находится на контроле Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), заверяет этот госорган.

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