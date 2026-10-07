История якутянки, которая ежедневно говорит на пяти языках

«Язык открывает перед тобой мир»: полиглот из Якутии — о своем пути

Корейский язык, турецкий, английский, русский, якутский — и это не предел.

Сегодняшняя героиня редакции «Эхо столицы» говорит на пяти языках — корейском, турецком, английском, русском и якутском. Ее повседневная жизнь для кого-то может показаться настоящим квестом, потому что в течение дня ей надо постоянно переключаться с одного языка на другой.

Представьте: с мужем разговор на английском; но вот звонят родители из Якутии — быстро перейди на якутский; через полчаса к онлайн-уроку подключится твой ученик — переходи на корейский; потом надо сходить в магазин за продуктами — а ты живешь в Турции, так что, будь любезен, вспомни турецкий; вечером не забудь загрузить в свой блог видеоурок на русском.

Звучит как экзамен для работы на международной станции, но для Февронии это рутина, к которой она уже давно привыкла.

Маленькая девочка с большой мечтой

История Февронии Яковлевой (ныне по мужу Касамбараре) началась в небольшом селе Хочо Мегино-Кангаласского улуса. Но свой путь в жизни она начала пробивать в Майинской гимназии с самостоятельного изучения корейского языка — толчком для подростка послужили, ожидаемо, дорамы и K-Pop.

«В то время еще не было таких источников, как чат-GPT или видеоуроки на ютубе. Я просто вбивала в Google “корейский алфавит”. У меня не было учителя, и я сама разобралась в этих палочках и черточках, как читать, писать. Выучила повседневные слова, такие как “здравствуйте”, “спасибо”, “до свидания” и др.» — вспоминает наша собеседница.

Вскоре будущий полиглот узнала о существовании Саха-корейской школы в Якутске. Можно себе представить восторг девочки, открывшей, что ее мечта оказалась так близко. Целеустремленного подростка, жаждущего знаний, не остановил ни страх перед городом и новыми одноклассниками, ни разлука с родителями, которые не могли переехать вместе с ней, ни, откровенно говоря, сложности с русским.

И вот бойкая девочка, уговорив не желавшую ее отпускать мать и успешно пройдя собеседование у директора, перешла в новую школу и поселилась у родственников в городе.

«Было сложно тянуть школьную программу, — признается она сейчас. — Я плохо изъяснялась на русском: я же выросла в якутской среде, у меня все учителя, одноклассники и друзья говорили на якутском, родители сахаязычные. И мне тяжело давались пересказы, рассказы, стихи. В новой школе еще проходили Конституцию Российской Федерации, которую я не знала.

А на уроке английского так вообще говорили только на нем, попалась очень сильная группа. Я ничего не понимала, и никто не хотел со мной возиться. Я тогда уяснила, что мне надо что-то с этим делать. Помню, как купила какую-то книжку “Сам себе репетитор”, быстро прочитала, вроде все было понятно. В этом плане, именно в понимании языка, у меня никогда не возникало сложностей».

Постепенно упорство, тонны прочитанных книг и практика сделали свое дело — девочка освоилась в новой среде, русский и английский пали под ее напором. Позже эти навыки очень пригодились ей в жизни.

Новые горизонты

После школы девушка поставила себе следующую цель — учеба в Корее. Родители и в этот раз сдались перед настойчивостью дочери.

«Я поехала на языковые курсы на два года. Так получилось, что мы выбрали самый дорогой вуз: мы просто не знали про другие варианты. Университет называется Ёнсе, входит в топ-3. Денег родителей едва хватало на то, чтобы покрыть учебу, на карманные оставалось совсем немного, поэтому я очень рано начала подрабатывать. Уровень корейского у меня был не сильно высокий, но все же мне удалось устроиться сперва официанткой, потом помогать на кухне», — говорит Феврония.

Первые полгода прошли как в сказке. Однако за два года восторг поутих, и девушка поняла, что Корея не совсем та страна, где ей хотелось бы жить. И по завершении языковых курсов она не стала поступать в вуз. Плюс сказалось резкое подорожание доллара.

Она вернулась на родину, потом были несколько переездов в разные города страны и открытие собственных онлайн-курсов корейского. А три года назад Феврония перебралась в Турцию.

«Для меня важно знать язык той страны, где ты живешь. Мне не нравится десять лет жить и оставаться полностью иностранцем, которому обязательно надо кого-то просить, дергать, чтобы тебе помогли. Я предпочитаю все свои бытовые вопросы решать самой. Неважно, это миграционная служба, банк или магазин — я со всем разберусь сама», — так она начала учить турецкий.

И снова сама. Купила книжку, подключила ИИ-помощника (благо не нулевые года) — и вперед за практикой.

Многоязычная семья

С мужем Феврония познакомилась в Турции, он из Зимбабве. Она ездила к нему на родину, и он приезжал с ней в Якутию. У него тоже есть свой родной язык — шона.

Мы спросили у нашей героини, каким языкам они планируют учить будущих детей.

«На самом деле, я уже думала над этим вопросом. Это огромный труд. Допустим, если мы будем жить здесь, это надо учить якутскому, русскому, английскому, шона и еще турецкому, то есть сразу пять языков.

Детям в раннем возрасте, конечно, легко даются языки — они, как губка, впитывают информацию. Но справлюсь ли я сама, преуспею ли в этом — я не уверена. Не хочу громко говорить, что вот мой ребенок точно будет знать якутский. Конечно, я постараюсь его научить, потому что с бабушкой и дедушкой он точно будет общаться на якутском: у меня семья полностью сахаязычная. За своего мужа говорить не буду. Я не знаю, будет он прививать или нет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы ребенок знал и то, и то — все пять языков», — ответила она.

Лайфхаки от полиглота

Учить, зубрить, практиковать — это все, конечно, понятно и обязательно. Но есть еще несколько советов, которыми поделилась наша собеседница. Первое — пение. Подпевайте, учите песни наизусть, переводите. Это поможет поставить правильное произношение: когда ты поешь, ты неосознанно имитируешь акцент и интонацию. Также ты научишься быстро читать и пополнишь свой словарный запас новыми фразами. Второе — оригинальная озвучка. Смотрите фильмы и сериалы в оригинале с субтитрами. Или просто поставьте на фоне во время уборки или утреннего макияжа. Ваш мозг постепенно привыкнет, и вы даже не заметите, как вдруг начнете копировать, например, акцент. Третье — создавайте ситуации, где вам придется говорить на языке. Например, вы идете в магазин — не нужно переводить на телефоне и показывать. Допустим, если я куда-то иду, я заранее учу фразы и слова, которые мне понадобятся. Готовлюсь к вопросам, которые могут мне задать. У того же чата-GPT можно спросить, какие вопросы могут возникнуть. Он тебе все распишет, я это учу и иду подготовленная. Четвертое — не бойтесь ошибок. Говорить на иностранном языке вы будете, только если миллион раз совершите ошибку — только так, только через ошибки. Поэтому не нужно бояться, что вы не владеете языком в совершенстве.

Каждый язык — это ключ от двери в новый мир. Он дает возможность путешествовать без ограничений, знакомиться с разными людьми и культурой, понять их мысли и настроение. И чем больше языков ты знаешь, тем большим количеством таких ключей ты обладаешь и тем более открытым для тебя становится этот мир.

Предлагаем посмотреть обращение Февронии к нашим читателям.