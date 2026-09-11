Язык, книга, культура: «Айар» объединил издателей, писателей и библиотекарей

В Якутске состоялся международный круглый стол «Сохраняя язык и культуру: миссия издательств в эпоху глобализации», посвященный Дню родных языков народов Российской Федерации и 100-летию со дня образования Национальной издательской компании «Айар» имени С.А. Новгородова.

10 сентября 2026 года в Республиканском медиа-центре состоялся международный круглый стол «Сохраняя язык и культуру: миссия издательств в эпоху глобализации». Символично, что встреча прошла в Международный день грамотности и в год 100-летнего юбилея Национальной издательской компании «Айар» имени С.А. Новгородова.

Мероприятие объединило представителей органов государственной власти, национальных и региональных издательств, писателей, библиотекарей, педагогов, общественников и молодых авторов. Часть участников присоединилась к дискуссии онлайн посредством сервиса «Яндекс-телемост» из Татарстана, Удмуртии, Рязани и районов Республики Саха (Якутия).

Модератором круглого стола выступила Жиркова Римма Романовна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры, руководитель Управления по вопросам развития языков Администрации Главы Республики Саха (Якутия).

С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Мария Васильевна Турантаева.

В работе круглого стола принял участие президент Ассоциации книгоиздателей России, член правления Российского книжного союза, кавалер Ордена Дружбы Константин Васильевич Чеченев. В рамках встречи состоялось вручение книг представителю Национальной библиотеки.

Гостем мероприятия стал Алибек Асылбаевич Аскаров, руководитель делегации творческих работников от Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, почётный гражданин Восточно-Казахстанской области и Катон-Карагайского района.

Открывая основную часть встречи, генеральный директор Национальной издательской компании «Айар» имени Семена Андреевича Новгородова Август Васильевич Егоров, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), выступил с докладом «Книга: источник знаний, хранитель языка и культурной идентичности».

Значительную часть дискуссии составил обмен опытом между национальными издательствами. Из Казани к участникам обратился Ильдар Салихзянович Хуснутдинов, заместитель генерального директора Татарского книжного издательства Республики Татарстан, представивший тему «Миссия Татарского книжного издательства».

Таким образом, юбилей «Айара» стал не только поводом оглянуться на вековую историю издательского дела, но и площадкой для разговора о будущем национальной книги.

Отдельное внимание участники уделили содержанию современной литературы и работе с молодым поколением.

Член Союза писателей России Евдокия Семеновна Иринцеева-Огдо, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), выступила с темой «Якутское слово в XXI веке: миссия писателя и издателя в формировании современного культурного кода народа саха».

О читательских предпочтениях молодежи рассказал Максим Сергеевич Эверстов, член Союза писателей России, ведущий библиотекарь Медиацентра Национальной библиотеки Якутии, преподаватель СВФУ, представивший доклад «Что и как читает молодежь».

Свое мнение в рамках свободного микрофона высказал Владислав Луковцев, студент 5 курса специальности «Литературное творчество» Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета им. Максима Кировича Аммосова.

Диалог показал: чтобы родной язык оставался живым языком будущего, необходимо говорить на нем не только о прошлом, но и о современности — создавать новую литературу, использовать актуальные форматы и учитывать интересы молодого читателя.

Одним из центральных стал блок «Цифровизация и родной язык». Опыт Башкортостана представила Эльмира Иршатовна Хайритдинова, директор Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Республики Башкортостан, рассказавшая об электронных библиотеках и интеграции печатного фонда с цифровым контентом.

Современные возможности в сфере образования представила Марина Георгиевна Никифорова, руководитель Центра учебных и детских изданий Национальной издательской компании «Айар», с темой «Применение интерактивных мультимедиа-ресурсов в учебно-воспитательном процессе».

О цифровых проектах самого «Айара» рассказала Акулина Ивановна Стручкова, заведующая отделом специальных проектов и заказных изданий Национальной издательской компании «Айар», представившая тему «Цифровые проекты Национальной издательской компании „Айар“ им. С.А. Новгородова как хранители культурного кода».

В обсуждении приняли участие Наталья Васильевна Ситникова, руководитель полилингвального образования филиала Федерального института родных языков, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия), и Николай Николаевич Павлов-Халан, общественник, создатель Саха-Википедии.

Обсуждение подтвердило: цифровая среда не является конкурентом традиционной книге. Напротив, современные технологии дают дополнительные возможности сделать родной язык доступным для новых поколений и расширить аудиторию национальной литературы.

Завершающий тематический блок был посвящен продвижению чтения и взаимодействию издательств с библиотеками.

Габышева Сардана Петровна, коммерческий директор–руководитель отдела продаж Национальной издательской компании «Айар», рассказала о взаимодействии издательства и библиотек в продвижении книги и чтения на родных языках.

Опыт Рязанской области представила Наталия Борисовна Жилякова, главный библиотекарь отдела формирования фондов Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, выступившая с темой «Культурная среда региона и продвижение национального книгоиздания: из опыта работы Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького».

В дискуссии также приняли участие Ираида Иннокентьевна Адамова, директор Хангаласской муниципальной централизованной библиотечной системы, руководитель проекта «Возрождение семейного чтения», лауреата конкурса инициатив родительских сообществ, реализуемого Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, и Ольга Николаевна Дьяконова, заведующая детской библиотекой имени Марии Ивановны Брызгаловой Мегино-Кангаласского улуса.

Итогом международного круглого стола стала резолюция, направленная на сохранение, развитие и популяризацию родных языков народов России и укрепление межнационального культурного обмена.

Международный круглый стол стал не просто профессиональным разговором издателей, писателей, библиотекарей и педагогов. Он стал площадкой, где представители разных регионов России и Казахстана смогли вместе ответить на главный вопрос: как сделать так, чтобы родное слово не осталось только наследием прошлого, а продолжало жить, развиваться и звучать в будущем.

И ответ, прозвучавший в Якутске, оказался однозначным: язык сохраняется тогда, когда на нем создают, читают, учат, издают и говорят — в книге и в цифровом пространстве, в семье и школе, в библиотеке и обществе.