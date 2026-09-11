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11.09.2026 13:24
чтение: 1 мин
Происшествия

На месте ЧП работает прокуратура

Прокуратура г. Якутска проводит проверку по факту гибели ребенка, 2019 г.р.

Предварительно установлено, что 7-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, вышла на балкон и выпала с 9 этажа дома по пр. М. Николаева г. Якутска.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели ребенка. На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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