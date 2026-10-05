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05.10.2026 09:39
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дежурный прокурор
#Черные выходные

Черные выходные: Череда трагедий оборвала жизни

Черные выходные: Череда трагедий оборвала жизни
 
В республике за сутки зарегистрировано 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В г. Якутске у дома, без применения насилия, а также из квартиры, путем разбития окна, похищены сотовые телефоны. Причастные лица устанавливаются.

В Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Верхневилюйском районе в реке во время рыбалки утонул мужчина 1972 г.р.

В Жиганском районе на р. Лена, в теплоходе «Мирный» обнаружены трупы мужчин 1961, 1980 г.р., которые угорели от газа обогревателя.

В Мегино-Кангаласском районе на 21 км РАД «Амга» девушка 2002 г.р., управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате ДТП госпитализирована пассажирка 2002 г.р.

Задержаны 17 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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