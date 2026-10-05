05.10.2026 12:21
чтение: 1 мин
Не случайная авария, а нетрезвое вождение: Есть пострадавший
Девушка за рулем в состоянии опьянения устроила ДТП в Мегино-Кангаласском районе
Пассажирка госпитализирована
В Мегино-Кангаласском районе на 21 км автодороги «Амга» произошло ДТП. Об этом сообщает прокуратура Якутии.
Девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП госпитализирована пассажирка 2002 года рождения.
Всего за сутки в республике задержаны 17 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
Читайте также:
Источник: прокуратура Якутии
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий