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05.10.2026 12:21
чтение: 1 мин
Происшествия
#ДТП
#нетрезвое вождение

Не случайная авария, а нетрезвое вождение: Есть пострадавший

Девушка за рулем в состоянии опьянения устроила ДТП в Мегино-Кангаласском районе

Пассажирка госпитализирована

В Мегино-Кангаласском районе на 21 км автодороги «Амга» произошло ДТП. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП госпитализирована пассажирка 2002 года рождения.

Всего за сутки в республике задержаны 17 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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