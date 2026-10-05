Не случайная авария, а нетрезвое вождение: Есть пострадавший

Девушка за рулем в состоянии опьянения устроила ДТП в Мегино-Кангаласском районе

Пассажирка госпитализирована

В Мегино-Кангаласском районе на 21 км автодороги «Амга» произошло ДТП. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП госпитализирована пассажирка 2002 года рождения.

Всего за сутки в республике задержаны 17 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.