«Большие гастроли» Минусинского драмтеатра в Мирном

С 11 по 13 сентября на сцене Мирнинского театра — гастроли Минусинского драмтеатра в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

В Мирный приезжает один из старейших театров Сибири — сразу с четырьмя постановками, которые охватывают жанры от фантастической драмы до детской сказки.

Когда на сцену выходят артисты из другого города, зритель получает не просто новый спектакль. Он получает возможность заглянуть в иную театральную вселенную — с её собственным языком, ритмом и оптикой. Гастроли, особенно в рамках такой масштабной программы, как «Большие гастроли», — это всегда диалог. Между городами, между труппами, между сценическими школами. И для Мирного этот диалог — событие.

С 11 по 13 сентября 2026 года на сцене Мирнинского театра пройдут гастроли Минусинского драмтеатра. Организатор — ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Программа «Большие гастроли» давно стала одним из главных инструментов культурного обмена между регионами: ежегодно в ней участвуют десятки театров, а география простирается от Калининграда до Камчатки. Для зрителей это шанс увидеть постановки, которые в обычных условиях остались бы за тысячи километров.

Минусинский театр: традиция длиной в полтора века

Минусинский драмтеатр — один из старейших театров Сибири. Его история началась в 1880-х годах с представлений кружка любителей драматического искусства. Официальным днём рождения театра считается 28 ноября 1882 года, когда состоялись спектакли по пьесам Н. Н. Елизарова и П. Григорьева. За более чем 140 лет театр пережил и смену эпох, и пожар 1931 года, и восстановление в новом здании. Сегодня это коллектив с богатой историей, который сочетает классические традиции с поиском новых форм.

«Зверь»: постапокалипсис как притча

11 сентября в 19:00 гастрольную программу откроет фантастическая драма в двух действиях «Зверь» (премьера — 17 ноября 2023 года). Режиссёр-постановщик — Ростислав Семенихин, художник — Евфросиния Бондина, музыкальное оформление — Михаил Миронец, художник по свету — Сергей Гаевой, хореограф — Маргарита Кадоло.

Спектакль поставлен по пьесе Михаила Гиндина и Владимира Синакевича — фантастической антиутопии, написанной в 1980-х годах. В советское время пьеса подвергалась цензуре, но сегодня, в эпоху климатических тревог и экзистенциальных страхов, она обретает новое, почти пророческое звучание.

Сюжет разворачивается в мире, который изменился до неузнаваемости. Люди практически исчезли с лица Земли, цивилизация превратилась в руины, а образ жизни выживших стал напоминать первобытный. Трое — Мать, Отец и Дочь — бродят по развалинам в поисках еды и себе подобных. У них есть цель, которая кажется единственно важной: продолжение рода. Но вместо человека им встречается «зверь». И эта встреча ставит перед героями вопросы, на которые нет готовых ответов.

Постановка не даёт зрителю лёгких решений. Она сталкивает любовь и страх, человеческое и животное, инстинкт и выбор. В мире, где рухнули все привычные ориентиры, что остаётся человеком? И где проходит грань, за которой он перестаёт им быть? Это спектакль-размышление, в котором фантастический сюжет служит лишь поводом для разговора о самом главном.

«Левша»: былина-скоморошина о русском таланте

12 сентября в 12:00 зрителей ждёт спектакль совершенно иного настроения — «Левша» по повести Николая Лескова (премьера — 27 марта 2025 года). Режиссёр из Нижнего Новгорода Андрей Богданов, инсценировка Светланы Семенисовой. Это не классический пересказ знаменитого сказа, а «былина-скоморошина в одном действии» — яркое, музыкальное и озорное представление в духе народного балагана.

Режиссёрская интерпретация намеренно стилизована под народное представление: растянутая скоморошья речь, яркие костюмы, гротескная манера игры. Это смелый эксперимент с классикой — попытка приблизить сложный философский текст Лескова к широкому зрителю, используя понятный и доступный язык. При этом спектакль не утрачивает глубины: история о невостребованном гении, столкновении народного таланта с бюрократической машиной остаётся в центре повествования.

«Неугомонный дух»: мистическая комедия с английским акцентом

12 и 13 сентября в 18:00 — мистическая комедия в двух действиях «Неугомонный дух» по пьесе Ноэла Коуарда (премьера — 28 мая 2016 года). Режиссёр — Тимур Насиров, художник — Светлана Ламанова, музыкальное оформление — Михаил Миронец, художник по свету и режиссёр мультимедиа — Сергей Гаевой.

Сюжет разворачивается в типичной английской гостиной начала XX века. Чарльз Кондомайн, преуспевающий автор бульварных романов, решает пригласить знаменитого медиума, чтобы провести спиритический сеанс. Для него это — безобидное развлечение на один вечер и источник вдохновения для новой книги. Однако сеанс выходит из-под контроля: возникает потусторонняя сила, которая нарушает привычный ход событий. В доме воцаряются хаос, острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни.

Это спектакль с яркими персонажами, стремительным сюжетом и отличным английским юмором. Зрителей ждёт захватывающее путешествие, в котором прошлое оживает, настоящее выходит из-под контроля, а будущее оказывается под вопросом.

«Серебряное копытце»: сказка для самых маленьких

13 сентября в 12:00 — спектакль для зрителей от 6 лет: сказ в одном действии «Серебряное копытце» по мотивам сказа Павла Бажова (премьера — 24 ноября 2022 года). Режиссёр и автор инсценировки — Пётр Зубарев, известный минусинским зрителям по постановкам сказок «Гуси-Лебеди» и «Иван Царевич и Серый Волк». Художник и дизайнер анимации — Александра Ковальская, музыкальное оформление — Михаил Миронец, художник по свету — Сергей Гаевой.

Это трогательная история о трёх одиночествах, которые ждут чуда: добром деде Коковане, потерявшем семью, разумной девочке-сиротке Дарёнке и брошенной кошке Мурёнке. Каждый ждёт по-своему. Ведь чудеса случаются, даже если их перестают ждать. Но замечают их только люди с чистой совестью.

Диалог сцен: Минусинск встречает Мирный

Гастроли — это не только про зрителей. Это ещё и про театр как живой организм. Встреча двух коллективов — Минусинского и Мирнинского — даёт возможность профессионального общения, обмена опытом, взгляда на привычные вещи под другим углом. Каждый театр — это своя школа, своя эстетика, своя атмосфера. Когда они встречаются на одной сцене (пусть и по очереди), рождается творческий диалог, который обогащает обе стороны.

Для Мирного такие гастроли — редкость. Возможность увидеть спектакли театра из Красноярского края, не выезжая за пределы республики, — это не просто культурное событие. Это напоминание о том, что театральное искусство не знает границ и что даже самые удалённые города могут быть связаны общей сценой.

Афиша гастролей

Гастроли Минусинского драмтеатра на сцене Мирнинского театра пройдут по следующему расписанию:

11 сентября, 19:00 — «Зверь» (фантастическая драма, 16+)

— «Зверь» (фантастическая драма, 16+) 12 сентября, 12:00 — «Левша» (былина-скоморошина, 12+)

— «Левша» (былина-скоморошина, 12+) 12 сентября, 18:00 — «Неугомонный дух» (мистическая комедия, 12+)

— «Неугомонный дух» (мистическая комедия, 12+) 13 сентября, 12:00 — «Серебряное копытце» (сказка, 6+)

— «Серебряное копытце» (сказка, 6+) 13 сентября, 18:00 — «Неугомонный дух» (повтор, 12+)

Билеты можно приобрести в кассе Мирнинского театра, а также на сайте: https://quicktickets.ru/mirnyy-teatr.

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