Как закрыть дачный сезон: готовим дом и участок к зиме

как закрыть дачный сезон

Чтобы весной не столкнуться с лопнувшими трубами, плесенью и испорченным инвентарём, дачу важно правильно подготовить к холодам. В этой статье вы узнаете, как закрыть дачный сезон и избежать типичных проблем. Основные работы лучше закончить до устойчивых заморозков, а слив воды — до первых отрицательных температур, если дом останется без отопления.

1. Приведите в порядок огород и сад

Соберите оставшийся урожай, уберите падалицу и засохшие плоды с деревьев. Здоровые растительные остатки отправьте в компост, а поражённые болезнями и вредителями утилизируйте отдельно — в обычном домашнем компосте возбудители могут сохраниться.

Грядки очистите от сорняков. Не обязательно оставлять землю голой: мульча поможет защитить почву, но её не стоит укладывать вплотную к стволам деревьев.

Подготовьте многолетники к зимовке с учётом их особенностей:

удалите больные и повреждённые побеги;

защитите молодые деревья от грызунов сеткой, не пережимающей ствол;

укройте теплолюбивые растения в подходящие для них сроки.

Не торопитесь с укрытиями: в тёплую и влажную погоду растения под ними могут выпревать. Сильную обрезку тоже не стоит проводить всем культурам подряд — сроки зависят от вида растения и климата.

2. Подготовьте теплицу

Уберите подвязки, остатки растений и мусор. Вымойте покрытие мягким средством, совместимым с материалом теплицы, затем проветрите её.

Осмотрите каркас, крепления и поликарбонат. При необходимости установите предусмотренные производителем зимние подпорки. Двери и форточки закрепите так, чтобы их не повредило ветром.

Обработку от болезней проводите только при необходимости и средствами, разрешёнными для этой цели, строго по инструкции. Не смешивайте дезинфицирующие составы.

3. Законсервируйте водоснабжение

В неотапливаемом доме недостаточно просто перекрыть воду — её нужно удалить из всех уязвимых узлов.

Проверьте:

трубы, краны и наружные выводы;

насосы, фильтры и накопительные ёмкости;

водонагреватель;

стиральную и посудомоечную машины;

бачок унитаза и сантехнические гидрозатворы;

систему полива, шланги и бочки.

Водонагреватель перед сливом отключите от электричества и дайте воде остыть. Оборудование консервируйте по инструкции производителя: открытые краны не гарантируют, что вода ушла из скрытых полостей.

Не заливайте автомобильный антифриз в водопровод или канализацию. Защиту сифонов от замерзания и проникновения запахов лучше предусмотреть по подходящей схеме консервации сантехники.

Отопление и септик требуют отдельного подхода. Не сливайте отопительный контур и не откачивайте септик полностью «на всякий случай»: это может повредить систему. Для сложного оборудования пригласите специалиста.

4. Подготовьте дачный дом

Вывезите скоропортящиеся продукты. Крупы, семена и корм для животных также лучше забрать, чтобы не привлекать грызунов.

Холодильник разморозьте, вымойте и высушите. Если он отключён, оставьте дверцу приоткрытой. Просушите текстиль, уберите мусор и проведите уборку.

Осмотрите крышу, окна и двери, устраните протечки, очистите доступные водостоки. Для работ на высоте безопаснее вызвать специалиста. Штатные вентиляционные отверстия не закупоривайте: без воздухообмена в доме может появиться сырость.

5. Уберите инструменты и технику

Очистите инструменты от земли, высушите их и защитите металлические части от коррозии. Шланги опорожните, смотайте без перегибов и уберите под крышу.

Газонокосилку, триммер и другую технику подготовьте к хранению по инструкции — требования к топливу и аккумуляторам различаются. Краски, бытовую химию и аккумуляторы, которым противопоказан мороз, перенесите в подходящее помещение.

Садовую мебель, текстиль и съёмные элементы поливочной системы уберите в сухое место.

6. Проверьте безопасность перед отъездом

Отключите ненужные электроприборы от розеток. Если питание остаётся для отопления, сигнализации или другого оборудования, убедитесь, что оно рассчитано на длительную работу без присмотра. Газ перекройте штатными вентилями.

Закройте окна, двери и хозяйственные постройки, проверьте замки. Оставьте надёжному соседу или представителю товарищества контакт для экстренной связи.

Короткий чек-лист перед отъездом

[ ] Урожай собран, участок и теплица убраны.

[ ] Растения подготовлены к зимовке.

[ ] Водоснабжение и оборудование законсервированы.

[ ] Дом сухой, продукты и мусор вывезены.

[ ] Инструменты и мебель убраны.

[ ] Электричество и газ проверены.

[ ] Окна, двери и ворота закрыты.

В завершение запишите, что нужно купить или отремонтировать весной. Такой список поможет начать следующий сезон без лишней суеты.

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