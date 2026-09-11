Хулунбуир и Якутск будут сотрудничать

11 сентября состоялась встреча делегации города Хулунбуир (КНР) с представителями Окружной администрации города Якутска, Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера и Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). Стороны обсудили широкий спектр направлений для развития партнёрских отношений между регионами.

Во встрече приняли участие заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Антон Артемьев, заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Зинаида Николаева, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Михаил Погодаев, начальник Отдела по внешним связям и делам народов Окружной администрации города Якутска Александр Андросов, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска Ирина Седова.

От города Хулунбуир прибыли заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Хулунбуир Чжан Сюэчжи, ответственный сотрудник Отдела по внешнему сотрудничеству и обменам Управления культуры, туризма, радио и телевидения города Хулунбуир Чжу Линь, сотрудник (переводчик) Центра обслуживания по иностранным делам Народного Правительства города Хулунбуир Гао Нажигала.

В центре внимания участников встречи оказалась программа передачи северных оленей из села Тяня Олекминского района в город Хулунбуир – этот вопрос стал одним из ключевых в повестке дня. Передача оленей призвана укрепить сотрудничество в области сохранения традиционных хозяйственных практик и развития этнокультурного взаимодействия. На данный момент ведется активная работа для того, чтобы передать оленей по всем ветеринарным и таможенным правилам КНР.

Помимо этого, стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере народной медицины, а также проработали механизм организации регулярных встреч, которые позволят поддерживать устойчивый диалог между городами и оперативно решать возникающие вопросы.

Заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Хулунбуир Чжан Сюэйчжи выступил с рядом предложений по расширению партнёрства. В частности, он пригласил делегацию из Якутска принять участие в международной конференции городов‑побратимов в городе Сиань, которую организует Китайская ассоциация народной дипломатии. Город Якутск удостоен награды «Выдающийся партнёр по дружественным городам Китая».

Также в числе перспективных направлений сотрудничества – совместная работа по сохранению традиционных промыслов, взаимное привлечение туристов в Якутию и город Гэньхэ, известный как «Китайский полюс холода». Учитывая статус Якутии как мирового полюса холода, такой обмен может стать уникальной площадкой для развития тематического туризма.

Ещё одной инициативой стало предложение провести кинопоказ якутского кино в городе Хулунбуир. Это позволит жителям Китая ближе познакомиться с культурой и искусством Якутии, а также укрепит гуманитарные связи между регионами.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнёрства и договорились продолжить проработку озвученных инициатив на экспертном уровне.

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