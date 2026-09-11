Загородный тренд Якутии: за какими объектами охотятся 89% покупателей

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, как соотносятся сделки с частными домами и земельными участками на загородном рынке регионов РФ.

В Якутии в январе–июле 2026 года 89% сделок на загородном рынке пришлось на земельные участки и только 11% — на частные дома. По доле сделок с участками Якутия занимает второе место среди российских регионов после Мурманской области (91%).

Во всех регионах РФ количество сделок с земельными участками превышает количество сделок с частными домами, но соотношение заметно различается.

После Якутии наибольшая доля сделок с участками приходится на Магаданскую область (87%), Коми (87%) и ЯНАО (86%). Из-за дороговизны строительства (высокой стоимости работ и доставки материалов), сурового климата и низкой популярности загородной жизни в этих регионах предложение готовых домов ограничено, поэтому покупателям чаще приходится выбирать участок и строить самостоятельно.

Наименьшую долю земельные участки составляют в Москве (67%), Белгородской области (69%), Ставропольском крае, Воронежской и Саратовской областях (70%). В этих регионах (кроме Москвы) популярно проживание в собственном доме, а более мягкий климат и высокая концентрация населённых пунктов делают строительство менее затратным и сложным, благодаря чему рынок готовых домов развит лучше.

В среднем по стране 76% сделок на загородном рынке регионов РФ в 2026 г. прошли с земельными участками и 24% – с частными домами. Такое распределение связано со структурой предложения на загородном рынке, уровнем цен и предпочтениями покупателей.

● Участков в продаже почти в 2 раза больше, чем домов (в целом по стране), поэтому и сделок с ними проходит больше. В некоторых регионах разрыв в объёме предложения свыше 5 раз – в Магаданской области, Сахалинской области, Якутии, Карелии, Алтае, Архангельской области и др.

● Средняя стоимость участков почти в 5 раз ниже, чем домов (в среднем по стране) – за счёт этого для многих покупателей они выглядят более привлекательным приобретением. В Еврейской АО, Мурманской и Курганской областях разрыв – более чем в 10 раз.

● Покупка земельного участка позволяет отложить основные расходы на строительство и в перспективе получить дом под свои потребности.

«Доля земельных участков в общем числе сделок на загородном рынке растет: в 2026 г. на них приходится 76% сделок, в 2025 гг. – 75%, в 2024 г. – 73%, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – За счёт более низкого порога входа спрос на них в этом году увеличился сильнее, чем на дома – на 18% к январю-июлю 2025 г. против 12%».

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